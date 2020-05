Arda Turan'dan 'Galatasaray' açıklaması: Çağırırlarsa giderim

Arda Turan, Galatasaray'da oynayıp oynamayacağına ilişkin "Gelecek sene Galatasaray'da oynayacak mıyım bilemiyorum. Başkanın ve hocanın sözlerinin üzerine bir şey diyemem. Beni çağırırlarsa giderim, çağırmazlarsa da tribün orada gider desteklerim" dedi.

Medipol Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra serbest oyuncu konumunda bulunan milli futbolcu Arda Turan, Spor Arena'nın Instagram hesabının canlı yayınında Damla Uğurtürk'ün sorularını yanıtladı.

Arda Turan şöyle konuştu:

"Bugünlerde daha çok dinleniyorum, kitap okuyorum. Oğlumla vakit geçiriyorum. Yapacak bir şey yok. İnsan ister istemez sıkılıyor ama bugünler sabır günleri. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Galatasaray her zaman benim camiam. Bunu her zaman söylüyorum zaten. Orada olsam da olmasam da söylüyorum. Galatasaray'a nasıl hizmet etmem gerekirse öyle ederim. Gerekirse tribünden gider desteklerim. Bunu Atletico Madrid'de de, her zaman söyledim."

Gelecek sene Galatasaray'da oynayacak mıyım bilemiyorum. Başkanın ve hocanın sözlerinin üzerine bir şey diyemem. Beni çağırırlarsa giderim, çağırmazlarsa da tribün orada gider desteklerim. Bu her zaman böyleydi.

"İsviçre maçında çok kötü oynamışım"

Geçen gün 2008 maçlarını izliyordum. Nerelerden dönmüşüz, koronadan mı dönemeyeceğiz. İsviçre maçını izledim, çok kötü oynamışım. Hocam (Fatih Terim) iyi dayanmış yani bana. Sonra golü atmıştım, tecrübe işte. Barcelona-PSG maçlarını izledim. Mesela 4-0 kaybettiğimizin rövanşını 6-0 kazandık. Nasıl atmışız 6 tane anlamadım. Farkında değilmişim yani.

Hocam bana çok özgüven verirdi, kendimi iyi hissettirir. İsviçre maçında mesela Fatih hoca muhteşem bir taktik değişiklik yapmıştı. Şimdi bakınca 'Vay be!' diyorum. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez.

Biraz işkoliğimdir. Antrenman maçını kaybettiğimizde bile bir oyuncunun gülmesi beni rahatsız eder. Ona mutlaka bir şey söylerim. 'Kaybettik, alışkanlık haline gelmesin' derim."