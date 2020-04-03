Arda Turan boş sözleşmeye imza atmaya hazır

Maaş yükünü hafifletmek isteyen Galatasaray'da, boş sözleşmeye imza atmaya hazır olan Arda Turan gündeme geldi.

Süper lig'de yüksek bütçeli kadrolara sahip birçok kulüp bulunurken, Galatasaray'ın da maaş yükü 40 milyon Euro'nun üzerinde.



Önümüzdeki dönemin planlamasını yapmak durumunda olan sarı-kırmızılılar, yüksek ücret alan oyunculardan da bu süreçte anlayış bekleyecek.Galatasaray'da Falcao 5, Feghouli 3.85, Muslera 3.5, Belhanda 3.3 milyon Euro gibi maaşlara oynarken kiralık isimlerden Andone, Lemina ile Seri de 2 milyon Euro'yu aşkın maaşlarıyla dikkat çekiyor.

Gündemde yerli isimler var

Futbolcularla yeniden masaya oturmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim bazı sözleşmeleri revize etmeyi hedefliyor.



Bu süreçte transfer politikası da ekonomik şartlara göre planlanacak ve Galatasaray uygun maaş ödenebilinecek oyunculara yönelecek.



Yerli isimler ön plana çıkarken, Galatasaray'ın radarında Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç'ın yanı sıra Nazım Sangare ile Oğulcan Çağlayan da bulunuyor.

Arda Turan'dan yönetime mesaj

Öte yandan Arda Turan seçeneği de yeniden doğdu. Devre arasında teknik direktör Fatih Terim'in tüm ısrarlarına rağmen alınmayan Galatasaray eski kaptanının boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğu ve bunu yönetime ilettiği belirtildi.



Galatasaray yönetiminin konuyu yeniden değerlendirecek ve yeni sezon başlamadan nihai kararını verecek.