Arda Turan: Beşiktaş'ın elenmesini istiyorum

T24 - A Milli Takımı'nın yeni kaptanı Arda Turan, Avrupa Ligi'ndeki Atletico Madrid- Beşiktaş eşleşmesi için "Ülkemde, ülkemin takımıyla oynayacağım. Benim gibi milliyetçi biri için önemli bir şey. Umarım maçlar dostane şekilde geçer" dedi. Galatasaray'ın durumunu da değerlendiren Turan, her zaman Galatasaray olduğunu vurgulayarak "Umarım şampiyon olurlar" dedi.

Habertürk TV'den Hazal Ayaşan'a özel röportaj veren sorularını yanıtlayan Milli futbolcu Arda Turan, İspanya'daki yaşamını ve Türk futbolunda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.



"İspanya'da güzel günler yaşıyorum"



İspanya'da olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Arda Turan "İngilizce anlaşıyorum insanlarla ama İspanyolca öğreniyorum. Nuri, Hamit ve Mesut ile olabildiğince buluşmaya çalışıyoruz. Birbirimize destek oluyoruz. Gurbette olmak farklı bir şey. İspanyol basınıyla aramız gayet güzel. Farklı bir bakış açısı var. Bizim ülkemizde de bazı şeylerin değiştiğini düşünüyorum artık. Orada daha çok mesleki eleştiriler var. Türkiye'de saha dışındaki hayat çok irdeleniyor. İspanya Ligi ile Türkiye Ligi arasında fark var. Ama bizim ligimiz de iyi, bazı olaylar insanları futboldan biraz uzaklaştırsa da" dedi.



"Messi, Cristiano Ronaldo'dan daha iyi"



Atletico Madrid formasıyla hem Barcelona'nın yıldızı Leonel Messi hem de Real Madrid'li Cristiano Ronaldo'ya karşı ter döken Turan, "İkisi de farklı tarzda oyuncular. Cristiano Ronaldo bireysel anlamda inanılmaz özelliklere sahip ama Messi daha kolektif. Barcelona için çok özel bir oyuncu ve dünyanın en iyisi. İkisi de çok başarılı ve inanılmaz futbolcular. İkisine karşı oynamak çok keyifliydi" dedi.



"Arık daha az gol yiyoruz"

Arda Turan, sezona kötü başlayan Atletico Madrid'te yaşanan teknik direktör değişikliğine de değindi. Turan, "Yeni hocamız defansif anlamda daha agresif. Daha az gol yiyoruz. Teknik adam değişiklikleri futbolda var. Zaten İspanya'da takımların güç dengeleri birbirine yakın" yorumunda bulundu.



"Arkadaşlarımın İnönü'yü görmesini istiyorum"



UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'la eşleşen Atletico Madrid hakkında konuşan Turan, "Atletico Madrid-Beşiktaş eşleşmesi benim için çok özel duygular içinde geçecek. Ülkemde, ülkemin takımıyla oynayacağım. Benim gibi milliyetçi biri için önemli bir şey. Umarım maçlar dostane şekilde geçer. Takım arkadaşlarımın İnönü Stadı'nı ve Beşiktaş taraftarını görmelerini istiyorum. Beşiktaş taraftarı çok büyük bir taraftar. Kim, hangi takımın formasını giyiyorsa hakkını vermek zorunda. Turu tabii ki kendi takımımın geçmesini istiyorum. Fakat futbolun şov olduğunu unutmamak lazım" dedi.



"Abdullah Avcı ile bağımız hiç kopmadı"



Turan, Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Abdullah Avcı ile bağının hiç kopmadığını söyledi. Turan, "Abdullah Avcı, birçok şeyi paylaştığım biri. Galatasaray alt yapısında birlikte çalıştık. Gelişmemde büyük katkısı var. Onunla bağımız hiç kopmadı. Bazen ağabey, bazen arkadaş, bazen de hoca benim için. Milli Takım'a uzun yıllar hizmet edecek yeteneğe sahip olduğunu düşünüyorum. Servet Çetin, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel; Abdullah Hoca'nın tanıdığı futbolcular. Bunlar çok önemli isimler ve kadronun içinde olacaklarını düşünüyorum" dedi.



"Galatasaray çok iyi gidiyor"



Sezon başında aniden Atletico Madrid'e transfer olan Turan, "Galatasaray çok iyi gidiyor. İnşallah şampiyonluğu ulaşırlar. Ben her zaman Galatasaraylıyım. Dualarım ve kalbim onlarla beraber. İleride Galatasaray'a döner miyim? Hayatın neler getireceğini kimse bilemez" diyerek eski takımına açık kapı bıraktı.



"Umarım herkes için en hayırlısı olur"



3 Temmuz'da başlayan ve Türk futbolunu sarsan şike davası hakkında yorumlarda bulunana Turan, "Bütün insanların mutlu olmasını istiyorum. Çok sıkıntılı günler geçiriyor Türk futbolu. Allah herkesin gönlüne göre versin. Umarım herkes için en iyisi, en hayırlısı olur. Yıldırım Demirören, Türk futboluna hayırlı olsun. Beşiktaş'a uzun yıllar hizmet etti. Şimdi de Türk futboluna hizmet edecek" dedi.