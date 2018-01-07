Arda Turan: Beni rahat bırakın!

Arda Turan, adının Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'le anılan Arda Turan, "Fatih Terim'le çalışmam" dediği iddia edilen haberi yalanladı.

Instagram'ın hikaye bölümünden ve Twitter hesabından, Mehmet Ağar'ın kendisine Fatih Terim'den özür dilemesi gerektiğini söylediği ve Arda'nın da bunu reddettiği belirtilen haberi yalanlayan Aıda, şunları yazdı:

Bugün Habertürk’te çıkan haber baştan sona yalandır. Değerli büyüğüm Mehmet Ağar’la aramızda böyle bir konuşma asla geçmedi. Hayal dünyanızın ürünü haberleri ve algı operasyonlarınızı lütfen kendinize saklayın ve beni rahat bırakın. (Fanatik)