T24 LogoT24 Logo
Spor

Arda Turan: Beni rahat bırakın!

Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Arda Turan, sosyal medyadan kendisi hakkında çıkan haberleri yalanladı

07 Ocak 2018 19:04

Arda Turan, adının Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'le anılan Arda Turan, "Fatih Terim'le çalışmam" dediği iddia edilen haberi yalanladı.

Instagram'ın hikaye bölümünden ve Twitter hesabından, Mehmet Ağar'ın kendisine Fatih Terim'den özür dilemesi gerektiğini söylediği ve Arda'nın da bunu reddettiği belirtilen haberi yalanlayan Aıda, şunları yazdı:

Bugün Habertürk’te çıkan haber baştan sona yalandır. Değerli büyüğüm Mehmet Ağar’la aramızda böyle bir konuşma asla geçmedi. Hayal dünyanızın ürünü haberleri ve algı operasyonlarınızı lütfen kendinize saklayın ve beni rahat bırakın. (Fanatik)

ETİKETLER

Arda TuranSert çıkışBeni Rahat bırakınyalanlamafatih terimtransfer iddiaları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24