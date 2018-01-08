T24 LogoT24 Logo
Spor

''Arda Turan Başakşehir ile anlaştı'' iddiası

Başakşehir, Barcelona'dan ayrılması beklenen Arda Turan ile büyük ölçüde anlaşma sağladı

08 Ocak 2018 00:13

Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arda Turan'ın, Türkiye'den Medipol Başakşehirspor ile anlaştığı öne sürüldü.

TRTSpor'un haberine göre, Turan'ın maaşının yarısının Başakşehir, yarısının Barcelona tarafından ödeneceği belirtildi. Bu hafta içi Antalya'da imzaların atılacağı öne sürüldü.

Turuncu-Lacivertli yöneticilerin bugün İspanya’ya giderek Katalan ekibinin yetkilileri ile son bir görüşme yapıp bu transfere nokta koyması bekleniyor. Arda’yla da el sıkışan Başakşehir birkaç gün içinde resmi açıklamayı yapıp 30 yaşındaki oyuncuya törenle imzayı attıracak.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz gün basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda Arda’nın transferine yeşil ışık yakmıştı. Avcı, “Arda ile benim Galatasaray altyapısından beri ilişkimiz var. Ailenin büyük oğlu gibidir. Hayatındaki tüm fikir alışverişlerinde de yanında bulunmuş birisiyim.

Yılbaşından önce konuştum. Geleceği ile ilgili kararını verirken tekrardan konuşacağız. Ona buranın kapısının açık olduğunu kendisi de biliyor. Bir karar aşamasında. Durumu değerlendirip, ona göre karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.

 

 

ETİKETLER

Arda TuranBaşakşehir anlaşma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24