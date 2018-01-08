''Arda Turan Başakşehir ile anlaştı'' iddiası

Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arda Turan'ın, Türkiye'den Medipol Başakşehirspor ile anlaştığı öne sürüldü.

TRTSpor'un haberine göre, Turan'ın maaşının yarısının Başakşehir, yarısının Barcelona tarafından ödeneceği belirtildi. Bu hafta içi Antalya'da imzaların atılacağı öne sürüldü.

Turuncu-Lacivertli yöneticilerin bugün İspanya’ya giderek Katalan ekibinin yetkilileri ile son bir görüşme yapıp bu transfere nokta koyması bekleniyor. Arda’yla da el sıkışan Başakşehir birkaç gün içinde resmi açıklamayı yapıp 30 yaşındaki oyuncuya törenle imzayı attıracak.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz gün basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda Arda’nın transferine yeşil ışık yakmıştı. Avcı, “Arda ile benim Galatasaray altyapısından beri ilişkimiz var. Ailenin büyük oğlu gibidir. Hayatındaki tüm fikir alışverişlerinde de yanında bulunmuş birisiyim.

Yılbaşından önce konuştum. Geleceği ile ilgili kararını verirken tekrardan konuşacağız. Ona buranın kapısının açık olduğunu kendisi de biliyor. Bir karar aşamasında. Durumu değerlendirip, ona göre karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.