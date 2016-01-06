Arda'nın ilk sınavında Barcelona, Espanyol'u 4-1 yendi

İspanya Kral Kupası'nda, Espanyol ile karşılaşan Barcelona, Arda Turan'ın forma giydiği ilk maçta sahadan 4-1 galip ayrıldı. Arda uzun süredir maça çıkmamış olmasına rağmen 68 dakika sahada kaldı.

İspanya Kral Kupası ilk maçında Arda Turan'ın forma giydiği maçta Barcelona sahasında Espanyol'u 4-1 mağlup etti.

Barcelona'ya geçtiğimiz temmuz ayında katılmasına rağmen FIFA'nın verdiği transfer yasağı cezası sebebiyle sezonun ilk yarısında görev yapamayan milli futbolcu Arda Turan, yeni takımıyla ilk maçına İspanya Kral Kupası'ndaki derbiyle çıktı.

İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında Nou Camp'ta Espanyol'u konuk eden Barcelona, rakibini 4-1 mağlup etti. Arda Turan'ın ilk 11'de başlayıp 68 dakika oyunda kaldığı maçı konuk ekip 9 kişi tamamladı.

Müsabakanın 9. dakikasında kontra atakla hücuma çıkan Espanyol takımı Caicedo'nun golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. 13. dakikada Andres Iniesta'nın ara pasında topla buluşan Messi, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skora tekrardan eşitliği getirdi: 1-1.

Messi büyüledi



Neymar ve Messi ile tehlikeli olmaya başlayan Barcelona, buna rağmen oldukça iyi hazırlanmış gözüken Espanyol defansını geçmekte zorluklar yaşadı. Espanyol'da 40. dakikada sakatlanan forvet Caicedo'nun yerine Jordan oyuna girdi. 44. dakikada bireysel yeteneğini göstererek sol ayağıyla frikikten güzel bir gol atan Messi, takımını 2-1 öne geçirdi. Messi gol sevincini Arda Turan ile yaşarken, milli futbolcunun kulağına bir şeyler fısıldadı. İspanyol basını, Messi'nin golü Arda Turan'a adadığını söylediğini iddia etti. İlk yarı, Barcelona'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Barcelona, 49. dakikada Messi'nin asistinde topu ağlara gönderen Gerard Pique'nin golüyle farkı ikiye çıkardı: 3-1. Skorun verdiği avantajla rakibine karşı üstün futbolunu maç sonuna kadar koruyan Barcelona, 88. dakikada Neymar'ın golüyle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Espanyol takımında 72. dakika Hernan Perez ikinci sarı karttan, 76. dakikada da Diop, Barcelonalı futbolcu Luis Suarez'e söylediği sözler sebebiyle direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 4 dakika uzatma verilen maçta Espanyol, son 18 dakika 9 kişi oynamak zorunda kaldı. Barcelona'da 2 gol ve 2 gol asistle mücadele eden Messi, maçın yıldızı olarak öne çıktı.

8 ay sonra sahada



İspanya'da son olarak Atletico Madrid forması ile 17 Mayıs 2015'te ligde Barcelona'ya karşı oynayan Arda, yaklaşık 8 ay sonra bu kez Barcelona forması ile yeşil sahalara geri döndü.

Tenik direktör Luis Enrique'nin Arda Turan'ı ilk 11'de oynatması bazı Katalan spor gazetelerinin taraftar anketinde soru olarak yöneltilirken, yüzde 97'lik bir oranın İspanyol teknik adamın Arda kararını doğru bulduğu görüldü.

Ayrıca, Nou Camp'a çıkarken taraftarlarca alkışlanan Arda Turan, Barcelona formasını ilk kez giymesiyle ilgili maç öncesinde sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştı. Barcelona Kulübü de aynı şekilde milli futbolcunun tanıtımını en iyi şekilde yapmak için maç öncesi ısınmalardan ve soyunma odasından Arda'nın görüntü ve fotoğraflarını resmi sosyal medya hesaplarından yayımladı.

Barcelona orta sahasının solunda, Hırvat Ivan Rakitic'in yerine ilk 11'de forma giyen Arda, 68 dakika oynadı.

İspanyol basını ne dedi?

İlk maçında Nou Camp Stadı'nda alkışlarla saha dışına çıkan Arda Turan, yerini Rakitic'e bıraktı. 7 numaralı formasıyla Barcelona'da ilk maçına çıkan Arda Turan'la ilgili İspanyol basınında yapılan yorumlarda milli futbolcunun, "maç eksiğinin ve takımda henüz yerini bulamamış olmasının net bir şekilde görüldüğü" ifadeleri kullanıldı.

İspanyol medyasında "Sahada en iyi Arda yoktu ama bu normal, çünkü çok fazla maç eksiği var. Hücumdan daha çok savunmaya yardım etti. Burada da sık sık takım arkadaşı Alves ile karşı karşıya geldi. Arda Turan, ikinci yarı kendini daha fazla gösterdi" görüşü savunuldu.

Messi, Neymar, Luis Suarez, Iniesta gibi yıldız futbolcularla ilk defa birlikte oynayan Arda Turan, Barcelona formasıyla ilk ortasını 4. dakikada yaptı. Arda'nın ortasında Neymar topa yetişemese de Espanyol savunması tehlikeyi uzaklaştırmak için topu kornere gönderdi.

Arda Turan'ın oyunda kaldığı süre içinde Espanyol kalesine ilk ve tek şutunu 62. dakikada çekerken, milli futbolcunun şutunda top, kaleci Pau Lopez'in ellerinde kaldı.

Milli futbolcu, ilk yarıya nazaran ikinci yarı oyunda kaldığı süre içinde çok daha etkili oynadı. FIFA'nın yasağı sebebiyle Arda ile aynı durumda olan bir diğer yeni transferAleix Vidal ise 68. dakikada Alves'in yerine oyuna girdi.

Barcelona ile Espanyol arasında Kral Kupası'nda çeyrek finale çıkacak takımı belirleyecek rövanş maçı, 13 Ocak'ta oynanacak.

Arda Turan'ın istatistikleri

Süre 68

Topla Buluşma 64

Gol pozisyonu 1

Şut 1

İsabetli şut 1

Pas 43

İsabetli Pas 35

Kilit pas 1

İkili mücadele 16

Başarılı ikili mücadele 10

Top kapma 5

Yapılan faul 3