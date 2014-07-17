Arda Turan, Atletico Madrid'in kaptanı mı oluyor?

İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın, takımın 3. kaptanı olabileceği iddia edildi.

Üç sezondur Atletico Madrid'de top koşturan ve taraftarın en çok sevdiği futbolculardan biri olan Arda Turan'ın, Chelsea'ye giden 3. takım kaptanı Thiago Mendes'in yerine geçebileceği öne sürüldü. Madrid temsilcisinde Gabi ilk, Raul Garcia da ikinci kaptanlığı yürütüyor.

İspanyol spor gazetelerinden El Mundo Deportivo, 3. takım kaptanı adayları arasında Arda Turan'ı da gösterdi. Gazetenin haberinde, milli futbolcu için "Birkaç sezon önce Falcao'da olduğu gibi şimdi de 3. takım kaptanı olma sırası Arda'da olabilir. Gerek kulüp gerekse teknik heyet içinde, Arda'nın takımdaki kilit futbolculardan biri olarak gösterildiği biliniyor. Türk Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan Arda için Atletico'da kendisine saygı gösterildiğini hissetmek önemli. Arda'ya kaptanlık vermek, layık olduğu önemi sunmanın bir yolu olur" değerlendirmesi yapıldı.

Arda Turan dışında, 3. takım kaptanlığına aday diğer isimler ise Mario Suarez, Juanfran, Koke ve Godin olarak sıralandı.

Öte yandan Chelsea'ye transfer olan, Arda'nın takımdaki en yakın arkadaşı Filipe Luis, giderayak son antrenmanda Arda Turan'ın rekorunu kırdı. Sezon öncesi çok sıkı bir hazırlık kampı dönemi geçiren Atletico'da, milli futbolcunun elinde bulundurduğu fizik kondisyon turundaki hız rekorunu kıran Filipe Luis, sosyal paylaşım ağı Twitter'daki hesabından "Arda'nın rekoru toz duman oldu!" şeklinde mesaj yayınladı.