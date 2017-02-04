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Spor

Arda Turan antrenmanda krampon fırlattı

"Arda nazik ve gülümseyen biri olduğu için akranları tarafından sevilen bir oyuncu"

04 Şubat 2017 18:30

Barcelonalı futbolcu Arda Turan antrenmanda bir pozisyon sonrası kızarak kramponunu yere fırlattı.

Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz gün yapılan antrenmanda öfkeli halleriyle dikkat çeken Arda, kramponunu yere fırlattı.

Gazetede yer alan haber şöyle:

Arda nazik ve gülümseyen biri olduğu için akranları tarafından sevilen bir oyuncu. Aynı zamanda bir top virtüözü.  Şakacı tavırlarıyla da baştan beri Barcelona’ya çabuk entegre olan Arda’nın öfkeli anlarını sadece Atletico Madrid formasıyla Barcelona’ya karşı oynadığı maçta görmüştük. O maçta da yan hakeme kramponunu fırlatmıştı.

Geçen Perşembe günü ise yapılan antrenmanda Luis Enrique’nin yardımcısı Juan Carlos Unzue’nin verdiği karara sinirlenen Arda kramponunu çıkarıp yere fırlattı.

 

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