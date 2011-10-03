T24 LogoT24 Logo
Spor

Arda Turan: "Çok gol kaçırdık" MADRİD (A.A)

03 Ekim 2011 04:37

-Arda Turan: "Çok gol kaçırdık" MADRİD (A.A) - 02.10.2011 - Atletico Madrid'de oynayan milli futbolcu Arda Turan, Sevilla ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından, "Çok gol kaçırdık ve mecburen 1 puana razı olduk" dedi. Arda Turan AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Maçın hemen hemen bütün bölümünde oyunun hakimi bizdik, çok fazla gol kaçırdık. 5-6 tane net pozisyonumuz var. Sevilla gibi iyi bir rakibe karşı bunları atamayınca mecburen 1 puana razı olduk" şeklinde konuştu.  Atletico'da ilk sezonunu geçiren ve ilk 11'deki yerini garantilemiş görünen Arda, La Liga'da Valencia, Barcelona ve Sevilla gibi zorlu takımlara karşı olan maçlarını geride bıraktıklarını vurgulayarak, "Bundan sonra herşey daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bugün kazanmaya çok yakındık ama oynadığımız futbol böyle devam ederse kazanacağız" dedi. Atletico Madrid-Sevilla gibi büyük maçların atmosferinin özel olduğunu ve 12 sarı kartın çıktığı sert bir karşılaşma olmasının normal karşılanması gerektiğini kaydeden Arda, kendisinin de sarı kart görmesiyle bağlantılı olarak, "La Liga için sert futbol oynadığını düşünüyor musun?" sorusuna, "Bilmiyorum ama top kapmak için mücadele ediyoruz. Yani bunun La Liga'sı ya da Premier'i yok. Futbol her yerde aynı" cevabını verdi. -İki maçta 3 puan da yetebilir- Öte yandan, 2012 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde Türkiye'nin 7 Ekim'de sahasında Almanya ve 11 Ekim'de deplasmanda Azerbaycan ile karşılaşacak olması sebebiyle yarın Türkiye'ye gidecek olan Arda, "Ben her zaman Milli Takımıma hazır oldum, şimdi de çok hazırım. Umarım herşey istediğimiz gibi olur" dedi. "Milli Takım'da bizi nasıl bir hafta bekliyor?" şeklindeki soruyu Arda, "Çok zor ama 4 puanın da yettiği iki maç olacak. Belki 3 puan da yetebilir. O yüzden mantıklı davranıp gerekeni alıp, Play Off'a kalmak için mücadele edeceğiz" diye yanıtladı.  "Türkiye kimle oynarsa oynasın kendi sahasında favoridir" diyen Arda, grubumuzda namağlup olan ve tüm maçlarını kazanan Almanya karşısında "1 puan değil 3 puan bile alabileceklerini" söyledi.  Bu arada Atletico Madrid-Sevilla maçını Vicente Calderon Stadı'nda Arda Turan'ın kız arkadaşı Sinem Kobal da izledi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24