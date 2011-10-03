-Arda Turan: "Çok gol kaçırdık" MADRİD (A.A) - 02.10.2011 - Atletico Madrid'de oynayan milli futbolcu Arda Turan, Sevilla ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından, "Çok gol kaçırdık ve mecburen 1 puana razı olduk" dedi. Arda Turan AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Maçın hemen hemen bütün bölümünde oyunun hakimi bizdik, çok fazla gol kaçırdık. 5-6 tane net pozisyonumuz var. Sevilla gibi iyi bir rakibe karşı bunları atamayınca mecburen 1 puana razı olduk" şeklinde konuştu. Atletico'da ilk sezonunu geçiren ve ilk 11'deki yerini garantilemiş görünen Arda, La Liga'da Valencia, Barcelona ve Sevilla gibi zorlu takımlara karşı olan maçlarını geride bıraktıklarını vurgulayarak, "Bundan sonra herşey daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bugün kazanmaya çok yakındık ama oynadığımız futbol böyle devam ederse kazanacağız" dedi. Atletico Madrid-Sevilla gibi büyük maçların atmosferinin özel olduğunu ve 12 sarı kartın çıktığı sert bir karşılaşma olmasının normal karşılanması gerektiğini kaydeden Arda, kendisinin de sarı kart görmesiyle bağlantılı olarak, "La Liga için sert futbol oynadığını düşünüyor musun?" sorusuna, "Bilmiyorum ama top kapmak için mücadele ediyoruz. Yani bunun La Liga'sı ya da Premier'i yok. Futbol her yerde aynı" cevabını verdi. -İki maçta 3 puan da yetebilir- Öte yandan, 2012 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde Türkiye'nin 7 Ekim'de sahasında Almanya ve 11 Ekim'de deplasmanda Azerbaycan ile karşılaşacak olması sebebiyle yarın Türkiye'ye gidecek olan Arda, "Ben her zaman Milli Takımıma hazır oldum, şimdi de çok hazırım. Umarım herşey istediğimiz gibi olur" dedi. "Milli Takım'da bizi nasıl bir hafta bekliyor?" şeklindeki soruyu Arda, "Çok zor ama 4 puanın da yettiği iki maç olacak. Belki 3 puan da yetebilir. O yüzden mantıklı davranıp gerekeni alıp, Play Off'a kalmak için mücadele edeceğiz" diye yanıtladı. "Türkiye kimle oynarsa oynasın kendi sahasında favoridir" diyen Arda, grubumuzda namağlup olan ve tüm maçlarını kazanan Almanya karşısında "1 puan değil 3 puan bile alabileceklerini" söyledi. Bu arada Atletico Madrid-Sevilla maçını Vicente Calderon Stadı'nda Arda Turan'ın kız arkadaşı Sinem Kobal da izledi.