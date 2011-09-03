-Arda taraftarları heyecanlandırdı MADRİD (A.A) - 03.09.2011 - Atletico Madrid Kulübü, kaleci De Gea, Kun Agüero veya Diego Forlan gibi önemli futbolcularını kaybetse de yeni transferle arasından yıldız olarak gösterilen Arda Turan, Falcao ve Diego, taraftarları tekrardan heyecanladırdı. Arda, Falcao ve Diego'nun ardından son 12 günde kulübün sezonluk kombine kart satışında artış olduğu belirtildi. Ayrıca kulüp üyeliği için tüm İspanya'dan günde yaklaşık 50 başvuru geldiği ve bunların büyük çoğunluğunun, Arda ve Falcao ile bağlantılı olarak, Türk veya Kolombiyalı oldukları kaydedildi. Ailelerin çocuklarını da Atleticolu olmak için özendirdiği, son iki haftada 350 adet yeni kulüp çocuk üyelik kartı verildiği bildirildi. Ayrıca yeni transferler şimdiden kulübün marketing gelirlerine katkı sağlamaya başladı. Forma satışlarında, 15 bin taraftarın önünde basına tanıtılan Kolombiyalı Falcao yüzde 40'lık oranla önde yer alırken, onu yüzde 15'lik oranlarla Arda ve Reyes izledi. 44 bin kişinin katıldığı bir ankette ise yüzde 73'lük bir oran Atletico Madrid'in geçen yıla oranla bu yıl daha iyi olduğunu savundu. -Manzano: "İstediğim takım buydu"- Atletico Madrid'in yeni teknik direktörü Gregorio Manzano, La Liga'da bu sezon transfere en fazla para harcayan ve iyi futbolcuları kadrosuna katan Atletico Madrid ile ilgili, "İstediğim takım buydu" açıklamasında bulundu. Transferlerden memnun olduğunu dile getiren Manzano, "Yapmak istediğimiz oyuna uygun, hızlı futbolcular arıyorduk. Pizzi sadece bir antrenmana çıktı. Arda, Falcao, ve diğerleri de aşağı yukarı aynı. İnşallah, bu futbolcuların tüm kalitelerini takımın hizmetine sunabiliriz" dedi. -"Arda kalitesini yeniden gösterdi"- Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Türkiye'nin Kazakistan'ı 2-1 yendiği maçta, uzatmalarda Türkiye'ye galibiyet golünü atan Arda, İspanyol basını tarafından da takip edildi. AS, "Arda, kalitesini yeniden gösterdi ve 96. dakikada Türkiye'nin galibiyet golünü attı", El Mundo Deportivo "Arda, Türkiye'yi uzatmalarda kurtardı. Türkiye'nin gruptan canlı durmasını sağlayan golü atan Arda Turan, maçın baş aktörü oldu" ifadelerini kullandı.