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Spor

Arda takımla çalışmalara başladı  MADRİD (A.A)

27 Ağustos 2011 00:14

-Arda takımla çalışmalara başladı  MADRİD (A.A) - 26.08.2011 - İspanya'nın Atletico Madrid takımına gelen milli futbolcu Arda Turan, sakatlıktan çıkarak, takımla birlikte çalışmalara başladı. Atletico Madrid'in bugünkü antrenmanında takımla birlikte çalışan Arda ile ilgili kulüp tarafından verilen bilgide, Türk futbolcunun sağ bacak üst adalelerinde yaşadığı sakatlıktan hızlı bir şekilde çıktığı ve pazar günü Osasuna maçının kadrosuna alınabileceği ifade edildi. Atletico'da, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Vitoria Guimarares maçında forma giyen futbolcular yarım saat sahada toplu idman yaptıktan sonra cimnastik salonuna giderken, Arda sahada kalan diğer takım arkadaşlarıyla 8'erden maç yaptı. Öte yandan, bugün çekilen UEFA Avrupa Ligi kuralarından sonra Atletico Madrid, Udinese, FS Sion ve Stade Rennais FC ile eşleşti. Atletio Madrid Teknik Direktörü Gregorio Manzano, Avrupa Ligi'ndeki eşleşmelerle ilgili, "Zor ama bu gruptan çıkmak için futbolcularıma güveniyorum. Her maçı ayrı ayrı düşünüp, gruptan çıkmaya ve daha sonra en ileriye gitmeye çalışacağız. Önemli olan, finale çıkmak gibi büyük hedeflere ulaşabilmek için önce bu grubu geçmektir" değerlendirmesinde bulundu.

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