-ARDA: ''SPEKÜLASYONLARLA İLGİLENMİYORUM'' İSTANBUL (A.A) - 09.08.2010 - Galatasaray'dan ayrılacağı yönünde haberler basına yansıyan Arda Turan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, bu konuyla ilgilenmediğini kaydetti. Kendisinin sadece futboluna baktığını ve Galatasaray ile (A) Milli Takım'a katkı sağlamak için çaba harcadığını dile getiren Arda, ''Transfer spekülasyonlarıyla ilgilenmiyorum'' dedi. (A) Milli Takım'la 2012 Avrupa Şampiyonası'nda yer alabilmek için mücadele edeceklerini kaydeden Arda, ''Umarım 2012'de oluruz ve başarılar kazanacak bir takım çıkartırız çünkü o potansiyelimiz var. Daha önce de büyük başarılara imza attı bu topluluk. Bizlere güvenildiği takdirde daha ilerilere gidebileceğimize inanıyorum. Önce Avrupa Şampiyonası finallerine katılmalı, daha sonra hedef şampiyonluk olmalı. Önemli olan ülke olarak hepimizin aynı şeyi hissetmesi'' diye konuştu. Yer aldığı reklam filminin nasıl geçtiğinin sorulması üzerine, basın mensuplarına sitemli bir şekilde, ''Çok stresli geçti. Çünkü Milli Takım'la ABD'ye kampa gidecektik ve ben pasaportumu kaybetmiştim. Gidemeseydim siz beni asardınız. Allah'tan buldum pasaportumu'' yanıtını verdi.