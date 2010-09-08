Arda: Sizden öğrendim Başbakanım

T24 - Başbakan Erdoğan, Belçika’yı 3-2 yenen Milli Takım futbolcuları Emre, Arda ve Nihat'la konuştu. Erdoğan’ın “Şanslısın, yine bilardo gibi gol attın” sözlerine Arda, “Sizden öğreniyoruz” diye yanıt verdi.



Başbakan Erdoğan, 2012 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye’nin Belçika’yı 3-2 yendiği maçla ilgili bir soru üzerine maçın ikinci yarısını izleme fırsatı bulduğunu söyledi.



Bu sırada Milli Takım futbolcuları canlı yayına telefonla katılarak Erdoğan’a sürpriz yaptı.



Milli Takım’ın kaptanı Emre Belözoğlu ile konuşan Erdoğan, futbolcuları galibiyetten dolayı kutladı.



Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'i de arayarak kutladığını bildiren Erdoğan, Emre Belözoğlu'ndan Teknik Direktör Guus Hiddink'e de tebriklerini iletmesini istedi.





‘SİZDEN ÖĞRENDİK BAŞBAKANIM’



Arda Turan ile konuşan Erdoğan, milli futbolcuya ''Yine şanslısın. Bir yerlere vurdurarak bilardo gibi gol attın'' dedi.



Arda'nın ''Başbakanım sizden bir şeyler öğreniyoruz hayırlısıyla'' demesi üzerine gülen Başbakan Erdoğan, maçın çekişmeli geçtiğini ifade etti.





'ÖLDÜK, ÖLDÜK, DİRİLDİK'



''Öldük, öldük, dirildik'' diyen Erdoğan, Belçika'nın Türkiye'ye ters bir takım olduğunu, ancak bu defa Türkiye'nin 3 puan aldığını belirtti.

Maçın ikinci yarısındaki coşkuları, gayretleri ve heyecanlarından dolayı futbolcuları kutlayan Erdoğan, yenen golleri ''şanssız'' olarak nitelendirdi.





‘BAYRAMA AYRI TAT KATTI’



Arda Turan'ın telefonu Nihat Kahveci'ye vermesi üzerine onunla da konuşan Başbakan Erdoğan, Nihat'ı da tebrik etti.



Alınan galibiyetin Ramazan Bayramına ayrı bir tat kattığını ifade eden Erdoğan, ''Bu ara iki gururu birlikte yaşıyoruz. Bir taraftan futbol, bir taraftan basketbol. İkisinde de hakikaten başarılar arka arkaya geldi. Temenni ediyorum ki inşallah sonu da bu şekilde gelir'' dedi.



Kahveci de bayram öncesi alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.









