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Magazin

Arda, Sinem'i istedi

Arda Turan, sevgilisi Sinem Kobal’ı ailesinden istedi. İsteme töreninde Acun Ilıcalı ve Fatih Terim de hazır bulundu

16 Ekim 2011 03:00



T24- Arda Turan, sevgilisi Sinem Kobal’ı ailesinden istedi. İsteme töreninde Acun Ilıcalı ve Fatih Terim de hazır bulundu




Mililyet'in haberine göre, iki yılı aşkın süredir birlikte olan Ardan Turan ve Sinem Kobal’ın aşkı, magazin dünyasının da yakın takibinde. Kobal’ın istenmeyen gelin olduğu, oyuncunun özel hayatına saygısından dolayı rol aldığı dizilerin senaryosunu değiştirdiği ve rakip takımların fanlarından küfür   yediği haberleri gündemi hep meşgul etti.   



Sinem Kobal, bu sezon Atletico Madrid’de top koşturan Turan’ın ardından Madrid’e gitmiş ve ikili milli maçlar nedeniyle kısa bir süre için Türkiye’ye dönmüştü.  


Bu dönüşü fırsat bilen Arda Turan, önceki gün sevgilisini ailesinden istedi. Turan, yakın arkadaşı Acun Ilıcalı ve Galataray Teknik Direktörü Fatih Terim’le Kobal’ın Ataşehir’deki  evine gitti. 


Kobal’la evlenmek için ilk ciddi adımı atan futbolcu, geceye Acun Ilıcalı’yla Şamdan’da devam etti. Geç   saatlere kadar eğlenen iki arkadaş, peşlerindeki gazetecileri atlatmayı da başardı.





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