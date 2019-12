-Arda: ''Şehit ailelerine armağan ediyorum'' İSTANBUL (A.A) - 02.09.2011 - A Milli Takım oyuncusu Arda Turan, 2012 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda Kazakistan'ı 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, ''Bu ülkede birçok şehit var. Bu galibiyeti şehit ailelerine armağan etmek istiyorum'' dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arda Turan, her takımın kazanmak için sahaya çıktığını belirterek, ''Her takım artık topun arkasına geçiyor. Bugün de o sıkıntıyı yaşadık. Sonuçta ne olursa olsun kazanmasını bildik. Önemli olan kötü oynarken de kazanmak. Çünkü bu takım zaman zaman çok iyi futbolda oynuyor. Ama bugün oynadığımız futbol, Avrupa Şampiyonası için yeterli değil. Bunu hocamız değerlendirecek ama biz her birey olarak kendimize çeki düzen vereceğiz. Hem ülkemiz hem de kendi kariyerimiz için, Avrupa Şampiyonası'nda olmayı çok istiyoruz. Buna benim inancım sonsuz. Bu takım mutlaka Avrupa Şampiyonası'na gitmeli. Gitmek için de her şeyi yapacağız'' diye konuştu. Kazakistan karşısında kendi performansını da beğenmediğini vurgulayan yıldız futbolcu, ''Açıkçası çok iyi oynadığımı düşünmüyorum ama hayatım boyunca hiçbir zaman sorumluluktan kaçmadım. Bugün de bunu gösterdiğimi düşünüyorum. Açıkçası çok iyi topa vuran bir oyuncu değilim ama son dakikada frikiği atmak istedim. Ondan önce de birçok kez topu ayağıma alıp denedim. Dediğim gibi, ben her zaman bu ülkenin evladıyım. Bu ülkenin oyuncuları çok önemli, çok yetenekli oyuncular. Oyuncularımızı yüceltirsek, her şey çok daha iyi olacak'' dedi. Arda Turan, karşılaşmada Burak'ın penaltı atışını gole çevirememesiyle ilgili bir soruya, ''Orada onunla konuştum. Gol atmasını diledim. Burak bu takımda en iyi topa vuran oyunculardan bir tanesidir. Bir daha penaltı olursa ben Burak'ın atmasını istiyorum'' cevabını verdi. Desteklerinden dolayı taraftarlara da teşekkür eden Arda Turan, sözlerini şöyle tamamladı: ''Ultraslan Grubu'na da teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi kendilerine yakışanı yaptılar. Burası benim evim, hayatım boyunca da öyle olacak. Baskı altında arkadaşlarımız, bu ülkede yaşanılanlardan dolayı. Hepimiz için bir rahatlama oldu. Futbola dönme oldu. Bu ülkede birçok şehit var. Bu galibiyeti şehit ailelerine armağan etmek istiyorum. Onlara, herkese Allah sabır versin. Artık bu ölümlerin bitmesini istiyorum. Bunu her fırsatta dile getiriyorum.''