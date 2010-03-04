Arda: Liverpool'da oynamak isterim

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Arda'ya sorulan diğer sorular

Galataray'ın ve (A) Milli Futbol Takımı'nın yıldız futbolcusu Arda Turan, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) internet sitesinde taraftarların sorularını yanıtlarken, UEFA'nın yayın organı, genç futbolcuya övgüler yağdırdı.Uefa.com'da ''Arda daha güçlü ve daha deneyimli'' başlığıyla yayımlanan haberde, ''Türkiye Milli Takımı'nın ve Galatasaray'ın merak uyandıran ismi, henüz 23 yaşındaki Arda Turan, hem kulübü, hem de ülkesi için kilit isim haline geldi'' denilirken, ''Arda, Guus Hiddink'in Türkiye'yi ''büyük şeyler''e götüreceğine inandığını söyledi, Galatasaray için olumlu tahminlerde bulundu ve gönlünün neden Liverpool'dan yana olduğunu açıkladı'' ifadeleri yer aldı.Dünyanın dört bir köşesinden sevenlerinin uefa.com üzerinden sorularını yanıtlayan Arda, bir taraftarın, ''Ali Sami Yen'de 24 bin taraftar adınızı haykırırken neler hissediyorsunuz?'' sorusuna, ''Bu, çocukluğumdan bu yana hayalini kurduğum bir şey. Şimdi, Galatasaray'ın kaptanı olarak, kupa kazanmak istiyorum. Hedefimiz, bu sezon Turkcell Süper Lig şampiyonu olmak ve gelecek yıllarda bir Avrupa kupası kazanmak'' cevabını verdi.Arda, bir başka taraftarın, ''Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesi hayal kırıklığı oldu. Galatasaray ve Avrupa'nın önde gelen kulüpleri arasındaki fark nedir? Bu farkın kısa zamanda kapanacağını düşünüyor musunuz?'' sorusunu da ''Gerçekten de kupadan elenmemiz bizim için büyük hayal kırıklığı oldu, zira iki maçta da (Atletico Madrid) çok iyi mücadele etmiştik. Mantalite olarak Avrupa'nın önde gelen kulüpleri kadar iyi olduğumuzu düşünüyorum, ancak finansal açıdan bakıldığında, onlar bizden daha iyi durumda. Ancak artık yeni stadımız ve yeni mali projeler ile bu farkı kapatacağımıza inanıyoruz. Kişisel fikrim, biz ve onlar arasındaki finansal farkın 5 yıl içinde kapanacağı yönünde. İstanbul, futbolcular için büyük fırsatlarla dolu, dev bir kent'' diye yanıtladı.''Türkiye'nin başına Guus Hiddink'in getirilmesiyle ilgili kişisel fikriniz nedir?'' sorusuna da sarı-kırmızılı futbolcu, ''Büyük bir futbol kariyeri var, onun tecrübelerinden yararlanacağız. Milli takımımızın büyük işler başarması konusunda, Hiddink'in katkı sağlayacağını ümit ediyorum'' karşılığını verdi.Yıldız futbolcu, ''Galatasaray'ın bu sezon lig şampiyonu olma şansı nedir? Fenerbahçe'yi Ali Sami Yen'de yenecek miyiz?'' sorusunu ise ''Lig şampiyonu olma şansımız yüksek. En yakın rakibimizle aramızda 4 puan fark var. Elbette derbiyi kazanmak istiyoruz, çünkü bu, şampiyonluk için bize gerekli'' diye yanıtladı.Arda, diğer soruları ise şöyle yanıtladı:Arda: Futbol, Türk insanının hayatında önemli rol oynuyor. Hemen hemen herkes 3 büyük takımdan birini tutuyor. Beklentiyle yaşamak, hem stresli, hem de zevkli. Aynı şekilde Fenerbahçe'ye karşı oynamak da hem stresli hem de eğlenceli ama sonuçta, bu da diğerleri gibi bir futbol maçı.Arda: Tottenham'da forma giyen, Hırvat sağ bek oyuncusu Vedran Corluka, karşılaştığım en zor oyuncuydu. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hırvatistan ile yaptığımız maçta karşılaşmıştım.Arda: Yetenekli bir oyuncu olduğumu hiç düşünmedim, ancak büyük bir futbol dehamın olduğunu ve futbol oynamayı bildiğimi düşünüyorum.Arda: Tabii ki yurt dışında oynamak istiyorum, ancak bu kulübün vereceği bir karar. Her zaman dile getirdiğim gibi geleneği nedeniyle Liverpool beni etkiliyor. Avrupa'da Liverpool'u destekliyorum. Avrupa'da oynayacak olsaydım, Liverpool'da forma giymek isterdim.Arda: Sadece Hagi ve Hakan Şükür'den değil, Arif Erdem, Bülent Korkmaz, Hakan Ünsal, Okan Buruk ve Ümit Davala gibi ustalardan da çok şey öğrendim. onlardan saha içinde ve dışında farklı nitelikler edindim. Tavırlarından, güçlerinden ve çalışkanlıklarından yararlandım.Arda: Frank Rijkaard, gün geçtikçe daha huzurlu ve kendine güvenen biri olmam konusunda katkı sağladı. Büyük bir futbol adamı ve mütevazı bir insan. Ondan hepimiz birçok şey öğreniyoruz.Arda: Her zaman hayalim önde gelen Avrupa takımlarından birinde oynamak olmuştur, ancak hayatınız için somut planlar yapamıyorsunuz, planlar bazen sizin istediğiniz gibi gerçekleşmiyor. Hayalim bu, şimdi de futbolum üzerinde çalışıyorum.