Arda Liverpool yolcusu mu?

T24 - Galatasaray'da forma giyen Arda Turan'ın, Premier League ekiplerinden Liverpool yolunda olduğu ileri sürüldü.





İngiliz basınında yer alan haberde, 23 yaşındaki oyuncunun, Arsenal ve Tottenham'dan ziyade, Liverpool ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.





Haberde, Liverpool'daki geleceği belirsiz olduğu için Arda konusunda daha önce herhangi bir yaklaşımda bulunamayan Benitez'in, son gelen bilgilere göre Arda'yı takıma katma konusundaki niyetini ifade ettiği, Tottenham ile Arsenal'in gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.





Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger'in, Barcelona'ya transferi gündemde olan Cesc Fabregas'ın geleceğine odaklandığı ve Arda Turan konusuna uzak kaldığı belirtilen haberde, Benitez'in İngiliz ekibindeki durumunun halen belirsizliğini koruduğu ve bunun, Liverpool'un Arda için girişimde bulunma olasılığını etkilediği ifade edildi.

