Arda: Kendimi çok iyi hissediyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, taburcu edildi.Kontrol amaçlı olarak geceyi Bakırköy Acıbadem Hastanesi'nde geçiren genç futbolcu, hastane çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğunu ve şu an herhangi bir sorunun olmadığını söyledi.Arda Turan, hastanede bütün tahlil ve tetkiklerinin yapıldığını belirterek, ''Çok iyiyim. Biraz zorluydu gece ister istemez, ama her şey yolunda. Stres ve yorgunluğa dayalı bir durum var, ondan kaynaklanmış. Türkiye'de futbol oynayıp, stresli olmamak imkansız. Biraz duygusal insanlarız. İster istemez bu duyguları biraz yoğun yaşıyoruz. Kazandığımız ya da kaybettiğimizde veya hakaret derecesine varan eleştiriler olduğunda... Ama problem değil, kendimi gayet iyi hissediyorum. Gayet iyi durumdayım. Şimdi bir iki gün dinleneceğim. Milli takım kampına gidemeyeceğim. Çarşamba günü düz koşuya başlayacağım. Çok iyiyim. Sadece biraz kafa olarak yorgunum'' dedi.Uyku sorunu yaşadığını ifade eden Arda, ''Geceleri rahat uyuyamıyorum. Neden olduğunu bilmiyorum. Ya biz birilerinin canını yaktık ya da biri bizim canımızı yaktı. Onun dışında bir şey yok. Her insanın başına gelebilecek şeyler. 21 yaşında genç bir insanım sonuçta. İster istemez sıkıntı çekiyoruz. Hastaneye gelen insanlara, büyüklerime, arkadaşlarıma ve dua eden herkese teşekkür ediyorum. Hiçbir şeyim yok. Çok şükür sağlıklı durumdayım'' diye konuştu.Genç futbolcu, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında çok koştuğu için rahatsızlık yaşadığını dile getirerek, ''Üst üste atılan deparlardan kaynaklandı. Sonuçta maç 1-0. Savunmaya da geliyorsunuz ileriye de gidiyoruz. O arada dengeyi sağlayamayınca, dinlenemeyince olur böyle şeyler. Bir ara yorgunluk hissedince çıkmak istedim. Ama formam her zaman benim için çok kıymetli. Onu elimden geldiğince üstümde taşımaya çalışıyorum. Bir dakikası bile benim için çok önemli. Biraz kendimi iyi hissedince sahanın içinde kalmak istedim. Ardından bir depar daha atınca vücudum çok yoruldu. Her halde nabız 230'lara çıkmış. Ama normal, uykusuz bir vücut. Her şeyden önce benim psikolojik sıkıntı yaşadığım bir dönem'' dedi.Yaşadığı rahatsızlığın özel nedenlerden kaynaklanmadığını anlatan Arda, ''Ailem ve arkadaşlarım olmazsa daha çok sıkıntı yaşardım. Türkiye'de bir şeyleri kaybettiğiniz zaman sokağa dahi çıkamıyorsunuz. Bu mentaliteyi değiştirmemiz lazım. Ben de duygusal bir adamım. Ne zaman dışarıya çıksak, yemeğe çıksak bir sorun oluyor. Olmayanlar yazılıyor. Cevap vermiyoruz, saygısızlık olmasın diye. Ama yaptığım bir şey yok. Bir defa insanlar saygı duymuyor bazı durumlarda. Artık insan kasti bir şeyler arıyor bunun altında. Yine de kimseye kızgın değilim. Sadece bu ülkede çok fazla genç futbolcu yetişmiyor, bunun kıymetinin bilinmesi lazım. Herkesi biraz daha duyarlı olmaya davet ediyorum'' ifadelerini kullandı.Bir basın mensubunun, ''Yazılanlar mı seni rahatsız etti?'' şeklindeki sorusunu Arda, ''Yazılanlarla ilgili değil, her zaman söylüyorum, yazılanlara üzülmüyorum. Ama yazılanlar sokaktaki insanları etkiliyor. Ben sokağa çıkıp, yürüyüş yaptığım zaman yanlış anlaşılmalar oluyor. Çünkü öyle yazılar yazılıyor ki, okumadığım halde kulağıma geliyor, biliyorum. Bundan sonra ben de istediğim zaman istediğim şeyi yapacağım. Bari o zaman olanları yazsınlar. Hayatım boyunca alkol kullanmadım, 'Her türlü alkolü kullandı' diye yazıyorlar. Şu yaşıma kadar ağzıma alkol sürmedim. Bana alkol verdiğini iddia eden bir mekan sahibi varsa, ben yarın futbolu bırakacağım. Sigara da kullanmadım. Biz bunlara dikkat ediyorsak, insanlar da bazı şeylere dikkat etmeli'' diyerek sözlerini tamamladı.Galatasaray'ın İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yaptığı maçta kalbinden rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan genç futbolcu Arda Turan'ın herhangi bir kalp hastalığının söz konusu olmadığı açıklandı.Arda'nın dün kaldırıldığı Acıbadem Bakırköy Hastanesi'nin başhekimi Dr. Engin Çakmaçı, yaptığı açıklamada, Arda Turan'ın herhangi bir kalp hastalığının söz konusu olmadığını bildirdi.Çakmakçı, yazılı yaptığı açıklamada, ''Dün akşam oynanan Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının son dakikalarında rahatsızlanan Arda Turan, hastanemize getirilmiştir. Acile getirilen Arda Turan kardiyoloji ekibi tarafından devralınmıştır. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nazan Kanal'ın muayene ve ileri tetkikleri sonucu, Arda Turan'ın hayati risk taşımayan bir çarpıntı atağı geçirdiği ve atağın kendiliğinden düzeldiği tespit edilmiştir. Arda'nın herhangi bir kalp hastalığı söz konusu değildir. Bu tür çarpıntı ataklarının yoğun stres, uykusuzluk ve aşırı yorgunluk nedeniyle tetiklenebileceği de bilinen bir gerçektir. Arda bu sabah sağlıklı olarak taburcu edilmiştir. Bu vesileyle Acıbadem Sağlık Grubu olarak, Arda Turan'a tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunarız'' görüşlerini yer verdi.Sivasspor yönetim kurulu, kulübün internet sitesinden Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.Sivasspor'un resmi internet sitesinde, ''Geçmiş olsun Arda'' başlığıyla yer alan mesajda, Sivasspor Yönetim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında rahatsızlanan Galatasaray ve Türk futbolunun önemli ismi Arda Turan'a geçmiş olsun dileğinde bulunduğu kaydedildi.Mesajda, ''Türk futbolunun ve güzide kulübümüz Galatasaray'ın gözde sporcularından Arda Turan'a geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor ve Arda'yı bir an önce sahalarda görmek istiyoruz'' ifadelerine yer verildi.Fenerbahçe Kulübü, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a ''Geçmiş olsun'' dileğinde bulundu.Kulübün internet sitesinde yer verilen, sarı-kırmızılı futbolcunun taburcu edildiğine yönelik haberde, ''Arda Turan'a geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, biran önce sahalara geri dönmesini diliyoruz'' denildi