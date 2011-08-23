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Spor

Arda kadroya alınmadı MADRİD (A.A)

23 Ağustos 2011 23:54

-Arda kadroya alınmadı MADRİD (A.A) - 23.08.2011 - İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olan Arda Turan, sakatlığının devam etmesi nedeniyle UEFA Avrupa Ligi play-off turunda, 25 Ağustosta Portekiz'in Vitoria Guimaraes ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı. Atletico Madrid Teknik Direktörü Gregorio Manzano, UEFA'ya gönderilen futbolcu listesinde Arda Turan'ın adını yazdırmasına rağmen Türk futbolcunun henüz takımla birlikte antrenmanlara başlamadığı için maç kadrosuna dahil etmedi.  Arda Turan dışında Atletico Madrid'de kart cezalısı olan Dominguez ile yeni transfer Kolombiyalı Falcao da maç kadrosuna alınmadı. Atlecico Madrid'den ayrılacağı iddia edilen Uruguaylı Diego Forlan ise kadroda yer buldu. -İlk ziyaret Arda'dan- Bu arada Real Madrid ile oynayacağı Santiago Bernabeu Turnuvası için Madrid'e gelen Galatasaray kafilesinin ilk ziyaretçisi Arda Turan oldu.  Galatasaray kafilesinin Madrid'e gelmesinden kısa bir süre sonra takımın kaldığı otele gelen Arda Turan, eski takım arkadaşları, teknik direktör Fatih Terim ve kafiledeki yöneticilerle hasret giderip, uzun süre sohbet etti. Yaklaşık 2 saat otelde kalan Arda Turan, daha sonra Fenerbahçe ve A Milli Takım eski futbolcusu Rıdvan Dilmen ile otelden ayrıldı. Arda Turan otel önünde bekleyen taraftarlara imza verirken, basına açıklama yapmaktan ise kaçındı. Öte yandan Galatasaray takımı Real Madrid'e karşı oynayacağı maç öncesinde son antrenmanını Madrid Kulübü Spor Tesislerinde gerçekleştirdi. Galatasaray idmanı basına kapalı yapıldı.

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