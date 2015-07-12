'Arda hayatını Ahmet Kaya şarkılarıyla özetler'

Arda Turan’ın futbol geçmişinde önemli yeri olan Selçuk İnan, Burak Yılmaz ve Olcan Adın, Arda’nın Barcelona’ya transfer olmasına ilişkin ilişkin açıklamalar yaptı. Sarı kırmızılı Sarı-Kırmızılı futbolcu Olcan Adın, "Arda da benim gibi Ahmet Kaya şarkılarını çok sever. Yeri gelir, hayatında olan biten herhangi bir şeyi onun bir sözüyle özetler" dedi.

Cumhuriyet gazetesine konuşan Galatasaray’ın takım kaptanı, Süper Lig’in ‘asist’ ve ‘frikik kralı’ unvanlarına sahip milli futbolcu Selçuk İnan, Arda’nın Barcelona’ya transferini şöyle değerlendirdi: “Arda Turan’ın sağlam karakteri ve kalbinin güzelliği, kendisinin ayaklarına da yansımış. Kendisiyle Süper Lig’deki ilk günlerimiz, Manisa’da beraber oynadığımızda başladı. Pek kimseler bilmez ama o dönem Arda benim aynı zamanda ev arkadaşımdı. Daha o dönem çok güzel şeyler paylaştığım kardeşim Arda için, kendisinin de belirtmiş olduğu gibi, Barcelona o zamanlar sadece bir rüyaydı. Ama Arda o uykudan çoktan uyandı ve gerçek şu: Barcelona’ya transferi, Arda’nın kariyerinde yeni bir zirve.

'Barcelona da kazanacak'

Arda Turan’ın kendisinden sürekli olarak ‘starım’ diye bahsettiği ve Süper Lig’in ‘gol kralı’ unvanlı yıldızı Burak Yılmaz, “Arda Turan’ın Barcelona’ya transferi, biz arkadaşları için olduğu kadar Türk futbolu için gurur verici bir olaydır” dedi. Yılmaz şöyle konuştu:

“Arda, daha ilk günden Barça’nın en önemli parçalarından biri oldu. Bu olay sadece Arda için değil, dünya kulübü Barcelona için de önemli kazanım. Global arenada Barcelona kulübü için de Arda’ya sahip olmak, Barcelona’yı ayrı kulvarlara taşıyacaktır. Kıtalararası forma satışından tribün gelirlerine, uluslararası sempatiden şehrin ve ülkenin turizm tanıtımına kadar her alanda, Arda Turan’la beraber Barcelona da kazanacaktır.

Olcan Adın ise kendisinin de hayran olduğu Ahmet Kaya'yı Arda Turan'ın da çok sevdiğini söyledi. Adın, “Arda da benim gibi Ahmet Kaya şarkılarını çok sever. Yeri gelir, hayatında olan biten herhangi bir şeyi onun bir sözüyle özetler” dedi.