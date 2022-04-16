Arda Güler, Kadıköy'de ilk golünü attı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe, Ülker Stadı'nda karşılaştı. Ev sahibi ekip, Serdar Aziz ve Arda Güler'in (pen.) golleriyle 2-0 kazanmayı başardı.
Son 9 maçında yenilmeyen Fenerbahçe, aynı zamanda 5 maçlık bir galibiyet serisi de yakaladı.
Fenerbahçe, 82. dakikada penaltı kazandı. Arda'nın son çizgiden çevirdiği topta Rossi topa vuramadan yerde kaldı. Yasin Kol, önce oyunu devam ettirdi, ardından VAR incelemesi sonrasında penaltıyı verdi. Topun başına geçen Arda Güler, topu filelere yolladı: 2-0.
Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Enner Valencia, penaltıyı kullanması için topu Arda Güler'e bıraktı.