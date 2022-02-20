Arda Güler'den Serdar Dursun'a: Sen mi vuracaksın abi?

Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal’ın hafta içi Slavia Prag maçında 20 dakika oynattığı ve 1 asist, 2 kilit pasla karşılık aldığı 16 yaşındaki Arda Güler’i Hatay karşısında ilk 11’e aldı.

25 Şubat'ta 17 yaşına girecek Arda Güler profesyonel kariyerinde ilk kez bir maça 11’de başladı. Köklü revizyonlar isteyen sarı lacivertli taraftarların sosyal medyada yaptığı çağrının ardından Hatayspor karşısında ilk 11’e giren Arda Güler ortaya koyduğu performansla kendisine olan güveni bir kez daha gösterdi.

Serdar Dursun Frikiği bırakmadı

0-0’la geçilen ilk yarıda topla olan ilişkisi ve takımı ileriye taşıyan etkili oyunuyla göz dolduran Arda Güler, kazanılan bir serbest vuruşta topun başına geldi.

Duran topları kullanmak için büyük istek gösteren genç yıldız ile Serdar Dursun arasında yaşanan diyalog mücadelenin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Frikikte vurmak için istekli olan Arda Güler’in Serdar Dursun’a ‘sen mi vuracaksın abi?’ dediği görüntüler yayıncı kuruluş tarafından ekranlara getirildi.

Daha önce Sosa ile benzer bir diyalog yaşayan ve frikiği kullanamayan Arda Güler bu kez de Serdar Dursun’a takıldı. Frikiği kullanan golcü Serdar Dursun etkisiz bir vuruşla topu Hatay kalecisine gönderdi. Fenerbahçe taraftarları da sosyal medyada o anları eleştirerek frikiği Arda Güler’in kullanması gerektiğini ifade etti.

İlk yarıda %96 pas başarısı yakalayan Arda, 1 kilit pas, 10/15 İkili mücadele kazanma, 4/5 çalımla adam geçme, 1 pas arasıyla top kazanma, 2 top çalma ile oynadı.