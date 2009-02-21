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Spor

Arda, Gökhan'ı geçti

Arda Turan, aynı zamanda sezonun en uzun süre forma giyen futbolcusu unvanını da ele geçirdi.

21 Şubat 2009 02:00


Son yıllarda futbolumuzun yetiştirdiği yıldızlardan biri olan Arda Turan, aynı zamanda sezonun en uzun süre forma giyen futbolcusu unvanını da ele geçirdi.

Fenerbahçeli Gökhan Gönül, cezası nedeniyle son lig maçında oynayamadı. Buna karşın Arda hem lig maçında, hem de Bordeaux ile oynanan UEFA Kupası karşılaşmasında takımdaki yerini aldı. Bu gelişme sonrasında Sarı-Kırmızılı futbolcunun bu sezon aldığı süre 3 bin 219 dakikaya ulaştı. Gökhan Gönül ise 3 bin 131 dakikada kaldı.

‘Bordeaux’yu eleriz’

Yoğun maç trafiği nedeniyle bazen inişler ve çıkışların yaşanmasının çok doğal olduğnu belirten Arda Turan, “Takımımızda çok sayıda milli oyuncu var. Bu da, omuzlarımıza aşırı bir yük binmesine neden oluyor. Elimizden geldiğince mücadele ediyoruz ve hocalarımızın verdiği görevleri yerine getiriyoruz. Şu anda takım olarak da bir süreçten geçiyoruz. Bir bocalama dönemi diyebiliriz. Ama bunu atlatıp, önce Kocaeli’ni yeneceğiz, ardından da Bordeaux’yu eleyeceğiz” dedi.

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