-Arda: Emeklerin karşılığını verdim İSTANBUL (A.A) - 11.08.2011 - Galatasaray'dan İspanya'nın Atletico Madrid kulübüne transfer olan milli oyuncu Arda Turan, her şeyini sarı-kırmızılı takıma borçlu olduğunu söyledi. Arda Turan, menajeri Ahmet Bulut ile Ortaköy Zuma Restoran'da düzenlediği toplantıda basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Yıldız oyuncu, Avrupa'da futbol oynama kararını daha önce verdiğini belirterek, ''Ben Avrupa'da futbol oynama kararını bir önceki sene almıştım. Galatasaray söz konusu olunca her zaman fedakarlık yaptık. Galatasaray Kulübü de tabi ki bizim için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Bugüne kadar hayatımızdaki her şeyin sahibi önce Allah, sonra Galatasaray'dır. Her şeyi Galatasaray'a borçluyum'' dedi. Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına gelmesinden sonra Avrupa'ya gitme kararını tekrar gözden geçirdiğini anlatan Arda Turan, şöyle devam etti: ''Gerçekten Galatasaray'da futbol oynamaktan çok mutluydum ama sonra oturup düşündüm ve bu kararı aldım. Ailemle oturdum, kız arkadaşımla oturdum ve böyle düşündüm, fikrimi böyle beyan ettim. Galatasaray yönetimi de sağ olsun Sayın Ünal Aysal, Sayın Ali Dürüst, Galatasaray'ın bütün yönetimi kararıma saygı duydu. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ama benim için de şöyle bir onur var ki ben, bana emek veren kulübüme çok yüksek bir bonservis bedeli bırakarak gidiyorum. Emeklerin karşılığını verdiğimi düşünüyorum açıkçası. Gittiğim kulüp de İspanyanın en büyük kulüplerinden birisi, daha iki sene önce UEFA Avrupa Ligi'ni, Süper Kupa'yı kazanmış bir takım. O takımın bir parçası olabilmek için en iyi şekilde çalışacağım. Kendime güveniyorum.'' -''Öncelik her zaman Galatasaray'dadır''- Arda Turan, Türkiye'ye transfer olması durumunda önceliğin Galatasaray'da olacağını ifade etti. Sarı-kırmızılı takımın altyapısında yetişen Emre Belözoğlu'nun, Avrupa macerasından sonra Fenerbahçe'ye transfer olması hatırlatılarak yöneltilen bir soru üzerine Arda, şöyle konuştu: ''Emre ağabeye her zaman sevgim ve saygım çok büyük, her zaman da bunu söyledim. Sözleşmeye kendi istediğimizle bir bir madde koydurduk. Galatasaray yönetimi de bunu istiyordu. Türkiye dönüş söz konusu olursa her zaman öncelik Galatasaray'dadır. Ben artık burada olanlar gibi bir Galatasaray taraftarıyım. Galatasaray'ı çok seviyorum. O yüzden daha önce ne söylediysem şimdi de sözlerimin arkasındayım. Öncelik her zaman Galatasaray'dadır. Asıl olan Galatasaray'dır.'' -''Severek ve isteyerek gidiyorum''- Milli futbolcu, Galatasaray'dan ayrılma nedenin para olmadığını dile getirerek, hedefleri doğrultusunda Atletico Madrid'e severek ve isteyerek gittiğini dile getirdi. Atletico Madrid'de, Galatasaray'dan kazandığından daha az bir para alacağını düşündüğünü anlatan Arda, şöyle dedi: ''Konu tabi ki o değil. Galatasaray Kulübündeki eski başkanlarımız bana daha önce boş mukaveleyi verdiler 'istediğin rakamı yaz' dediler. Ona rağmen bunu yazmadım. Bundan 4-5 sene önce 4-5 milyon avroya yıllık teklifler aldığımı siz benden daha iyi biliyorsunuz. O yüzden para asla söz konusu değil. Burada kalbimdeki takım her zaman Galatasaray'dır. Ama hedeflerim ve ideallerim var. Beni çok isteyen beraber konuştuğumuz bir Atletico Madrid Kulübü var. O yüzden ben de severek ve çok isteyerek gidiyorum. Çünkü oradaki insanların bana inandığını düşünüyorum. Ben o inancı geri çevirmemek istiyorum.'' Galatasaray Kulübünün, kendisiyle sözleşme imlalamak için yeni bir teklif sunduğunu aktaran yıldız oyuncu, ''Konu para değil, sonuçta ben bonservis bedelsiz gitmiyorum. Herhalde bir Türk oyuncu için transfer rekoru. Hem Galatasaray Kulübüne faydalı olup gidiyorum hem de kendi kariyer planlarım için, gençlerin önünü açmak için gidiyorum. Yönetimimiz gerekli her şeyi yaptı, sağ olsunlar. Yeni bir teklif getirdiler, konu para değildi zaten. Galatasaray ile aramızda hiçbir zaman konu para olamaz'' diye konuştu. -''Taraftarın daha çok sahip çıkmasını beklerdim''- Arda Turan, geçen sezon yaşananlardan dolayı kırgın olduğunu vurgulayarak, sarı-kırmızılı taraftarlardan daha çok sahip çıkılmayı beklediğini ifade etti. Geçtiğimiz sezon yaşananlardan dolayı kırgın olup olmadığı sorulan milli futbolcu, şunları söyledi: ''Aileler içinde böyle şeyler olur. Ama size burada 'böyle bir şey yok' desem yalan söylemiş olurum. Hiçbir zaman Galatasaraylı futbolcunun, Galatasaray kaptanının ıslıklanmasından yana değilim. Şimdi Galatasaray taraftarıyım ve asla böyle bir şey yapmayacağım. Çünkü şundan dolayı, ben hiçbir zaman Galatasaray'ın kötülüğüne dair bir şey yapmadım. Sakatlandım, dünyanın en doğal şeyi. Sakatlığım döneminde bile çok basit şeyler, kötü şeyler söylendi. Ben taraftarın daha çok sahip çıkmasını beklerdim ama herkes hata yapabilir. Galatasaray taraftarı ondan sonra toparlandı. Önemli olan bu sezondur onlar için, bizim için. Hala Galatasaray bizdir. Bizim için önemli olan bu sezondur, umarım ki şampiyonluğa ulaşacaklardır.'' -''Kaptanlığı iyi yaptım''- Milli futbolcu, Galatasaray'da iyi kaptanlık yaptığını, her zaman takımını ve arkadaşlarını iyi idare ettiğini düşündüğünü vurguladı. Takımdaki her futbolcuya eşit yaklaştığına değinen Arda, ''Kaptanlığı iyi yaptığımı düşünüyorum. Sizce, kupa kazanmamak ve özel hayatını istediği gibi yaşamak kaptanlık yapamamaksa, ben aynı fikirde değilim. Her zaman takımımı ve arkadaşlarımı çok iyi idare ettiğimi düşünüyorum. Herkese eşit şekilde yaklaştım. Hiçbir futbolcu arkadaşım, kaptanlarından habersiz çıkıp yönetime bir şey sormadı. Kimse kimseye saygısızlık yapmadı. Ben gerçekten iyi bir kaptan olduğumu düşünüyorum'' değerlendirmesinde bulundu. Arda Turan, sarı-kırmızılı takımda kendisinden sonra kimin kaptan olacağına Fatih Terim'in karar vereceğini ancak ''gönlünde yatan futbolcular''ın Sabri Sarıoğlu ve Ayhan Akman olduğunu dile getirdi. -''Takımın bir parçası olabileceğimi düşünüyorum''- Arda Turan, bir basın mensubunun İspanya'ya transfer olan en iyi Türk futbolcu olduğunu söylemesi üzerine, şu görüşleri dile getirdi: ''Aynı fikirde değilim. Hamit Altıntop'un çok üst düzey bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Nuri Şahin'in de öyle. Ben Real Madrid'den hiçbir zaman teklif almadım onlar gibi. Ama Real Madrid'den teklif alsam herhalde yine Atletico Madrid'e giderdim. Çünkü Vicente Calderon Stadı'na daha önce gittiğimde çok etkilendiğimi söylemiştim. Onların taraftarı da Galatasaray taraftarı gibi çok ateşli. Savaşmaya daha yakın hissediyorum kendimi, mücadelenin içinde daha rahat bulunacağımı düşünüyorum. Takımın bir parçası olabileceğimi düşünüyorum. Umarım öyle olur.'' İspanya liginde Türk futbolcuların olmasının kendisi için avantaj olup olmayacağına yönelik bir soruya, Arda, ''Tabi avantaj olacaktır. Ama açıkçası biraz zorlanıp, dili öğrenmek istiyorum. Biraz mücadelenin içine girmek istiyorum. Açıkçası başarmayı denemek istiyorum. Başaramazsam da çoğunuza kına yaktırırız herhalde'' diyerek, esprili bir cevap verdi. İspanya'ya fizyoterapistini ve çevirmenlik yapacak bir arkadaşını götüreceğini belirten Arda, ''Böyle bir planlama çiziyorum. Daha çok çalışmaya yönelik, futbola yönelik bir Arda olacak. Her zaman öyleydi ama burada ne yaparsanız yapın öyle gözükmüyor. Bunu çok normal karşılıyorum'' diye konuştu. -''Emre ağabeye destek olunması gerektiğini düşünüyorum''- Arda, A Milli Takım'ın dün akşam Estonya ile Türk Telekom Arena'da yaptığı özel karşılaşmada, taraftarların milli futbolcu Emre Belözoğlu'na gösterdiği tepkiyi kabullenemediğini vurguladı. Emre'nin, giydiği formanın her zaman hakkını veren bir futbolcu olduğunu dile getiren Arda Turan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Tabi ki Galatasaray taraftarının tepkisi olması çok normaldir. Çünkü ezeli rakibinde oynuyor, Galatasaray altyapısından yetişmiş biri. Ama Emre ağabey hem ülkesinin takımının hem de giydiği formanın hakkını vermeye sonuna kadar çalışan bir insandır. Sahanın içinde agresif olabilir, insanların beğenmediği tarafları olabilir ama benim için özel bir insandır. Ben Galatasaray altyapısındayken hep onu örnek aldım ki milli takım formasını giyen bir insanın Türk Telekom Arena'da ıslıklanmasını kabullenemem. Galatasaray taraftarına yakışan da onu ıslıklamamaktır. Bu yapılacaksa Galatasaray-Fenerbahçe maçında yapılabilir. Emre ağabeye destek olunması gerektiğini düşünüyorum. Bu destek olmasa da Emre ağabey en iyi performansı sergileyebilir. Çünkü o kadar üst düzey olduğuna inanıyorum ama Galatasaray taraftarı her zaman kendisine yakışanı yapacaktır.'' -''Vedalaşmak için tekrar İstanbul'a gelirim''- Arda Turan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile vedalaşamadığını belirterek, ''Hocamı aradım, ulaşamadım. Tesislere de gittim bugün yoktu. Olmazsa hocamla vedalaşmak için tekrar İstanbul'a da gelirim'' derken, veda törenini neden Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapmadığının sorulmasına da ''Orada olmaz, çünkü sabah gittim. Çok duygusal anlar yaşadık orada, ancak toparlandık, orada olmazdı'' dedi. Özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlamak istemediğini dile getiren yıldız futbolcu, ailesiyle dün sahur vaktinde vedalaştığını anlatarak, ''Ailem ve kız arkadaşım her zaman aldığım kararların yanındaydı. Onlar da çok iyi Galatasaraylılar'' ifadesini kullandı. Türkiye'de en çok sevdiklerini özleyeceğini ve sevdiklerinin de ailesi, kız arkadaşı ve Galatasaray olduğunu ifade eden Arda, bir basın mensubunun ''Bizi özlemeyecek misin?'' yönündeki sorusuna, ''Sizi de özlemez miyim. Bel atından vurmadıkça hepinizle iyi ilişkilerim oldu. Her zaman takım arkadaşlarıma gazetecilerle konuşabileceklerini ve sohbet edebileceklerini söyledim. Ama sadece 'içerdeki haberleri' vermeyin diye uyardım. Her zaman fikirlerinize saygı duydum'' karşılığını verdi. -''Selçuk, Galatasaray için önemli oyunculardan biri''- Arda, Galatasaray'a transfer olmasını çok istediği Selçuk İnan'ın, kendisine espriyle karşılık sitemde bulunduğunu ifade ederek, ''Ben Selçuk'un kariyeri için de Galatasaray'ı tercih etmesini istiyordum. Sadece ben olduğum için ya da Fatih Hoca olduğu için değil. Ben onun arkadaşıyım, kendi fikrimi söyledim. Onun Galatasaray'da olması beni hala mutlu eder. Hatta kardeşim de bundan sonra 'Selçuk'un formasını' giyeceğim diyor. Selçuk, Galatasaray için en önemli oyunculardan birisi. Giydiği formanın hakkını verir diye düşünüyorum. Bana sitem ediyor ama kararıma saygı duyuyor'' diye konuştu. -''Spor Mahkemeleri kurulsun''- Futbolda yürütülen şike iddialarına yönelik soruşturmayla ilgili görüşü sorulan Arda Turan, ''Bu ülkeden gittiğim için artık fikrimi rahatça söyleyebilirim. Bence spor mahkemeleri kurulup, biri bir hata yapmışsa, futboldan ya da spordan men edilsin. Hiç kimse futbol için, spor için hapis yatmamalı diye düşünüyorum, çünkü dışarda insanları öldüren, tecavüz eden... Neler oluyor yani. Tabi ki adalet, yargı bizim işimiz değil. Ama benim şahsi fikrim böyle'' dedi. -''En sevindiğim an şampiyonluk''- Galatasaray'da en sevindiği anın, sarı-kırmızılı forma altında yaşadığı şampiyonluk olduğunu belirten Arda Turan, ''En sevindiğim an şampiyonluk anıdır. Yani Sivasspor maçından dönüş diyebiliriz. 3 tane gol atıp Sivas'tan döndüğümüz an. En çok üzüldüğüm anlar herhalde Diyarbakırspor maçı ile Antalyaspor deplasmanıydı. Yakın mesafeden küfür edilmişti'' dedi. Milli takımın, Estonya ile yaptığı karşılaşmada geçirdiği sakatlığın ciddi olmadığını, bu nedenle 5-6 gün antrenman yapamayacağını dile getiren yıldız futbolcu, Atletico Madrid'e giyeceği formanın numarasına henüz karar vermediğine değinerek, ''10 numara önemli bir formadır. Orada o numarayı giyecek üst düzey oyuncular var. Ben 14 veya 66 numaradan yanayım. Belki 66'yı özlemiştir insanlar'' diye konuştu. -''Galatasaray formasıyla veda etmek istiyorum''- Arda Turan, futbola Galatasaray forması ile veda etmek istediğini belirterek, ''Futbola veda etmek için her zaman kalbimdeki forma Galatasaray formasıdır'' dedi. Yıldız futbolcu, (A) Milli Takım teknik Direktörü Guus Hiddink'in de Avrupa'da oynaması için kendisini desteklediğini aktarırken, Atletico Madrid'den Galatasaray'a transfer olan Tomas Ujfalusi ile de yeni takımı hakkında sohbet ettiklerini bildirdi. Keyifli olduğu gözlenen ve espriler yapan Arda Turan, son olarak basın mensuplarıyla helalleşti ve birlikte sahilde poz verdi.