Arda, dünya yıldızının yerine seçilmiş!

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'dan Arda Turan ile ilgili transfer detaylarını açıkladı. Barça Başkanı, "Arda ile Şampiyonlar Ligi finalinin olduğu dönem konuştuk ve kendisini transfer etmek istediğimizi söyledik. Ben seçimler için istifa ettiğimde onun transferi için çoktan yol alınmıştı bile. Her ne kadar görüşmeler sürse de bu transferin gerçekleşeceğini zannetmiyordum" dedi.

Skorer'den Onur Dinçer'in haberine göre, takımda orta saha transferi için Arda Turan ile Paul Pogba isimlerinin düşünüldüğünü söyleyen Bartomeu, "Teknik direktörümüz Luis Enrique, Paul Pogba'yı istemedi ve Arda'nın transfer edilmesini talep etti. Ancak Juventus'la bazı kontaklar olmuştu" diye konuştu.