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Spor

Arda: Dimdik ayaktayım

06 Mayıs 2009 18:08

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, bugün bir gazetede "Paris Kaçamağı Zehir Oldu" başlığı altında yayınlanan haberde yaşandığı iddia edilen olayların gerçekleşmediğini iddia etti.


Galatasaray Kulübü resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, ömründe bugüne kadar hiçbir şekilde ve hiçbir yerde kendisi gibi Galatasaray taraftarı olan herhangi bir kimseyle bir tartışma yaşamadığını ve yaşamayacağını vurgulayan Arda, "Bu ve bunun gibi haberlerle son bir ay boyunca maksatlı olarak şahsıma yönelik adımı ve Galatasaray'ı yıpratma amaçlı yazılanlarla Arda Turan'ı kamu önünde mahkum etmeye ve yargısız infaza yönelenler amaçlarına ulaşamayacaklardır" dedi.

Arda, açıklamasına şöyle devam etti:

"Hiçbir zaman unutulmasın ki başta ailem, Galatasaray camiası ve her zaman arkamda olduğunu bildiğim ve de hissettiğim büyük Galatasaray taraftarının desteği ile beni yıkmaya çalışanların hedefine varamayacaklarını belirtirken; dimdik ayakta formam için mücadele edeceğimden ve hakkımda yapılan tüm spekülasyonlara sahada futbolumla yanıt vereceğimden kimsenin kuşkusu olmasın.

Beni kaybetmeye yönelik çaba gösterenlere aslında benim her geçen gün olgunlaşmama bulundukları katkıdan dolayı teşekkür ederim."

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