Arda, devlerin kıskacında



Alman ve İtalyan kaynaklarına göre Juventus ve Bayern Münih, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Arda Turan'a kafayı taktı. Ribery'nin Bayern'den ayrılması halinde Arda'nın Bavyera temsilcisine transfer olacağı iddia ediliyor.



İtalyan gazeteci Dieter Klop'un iddiasına göre Bayern'in Ribery elinde tutamaması halinde Bavyera devi Galatasaray'ın kapısını Arda Turan için çalacak. Arda'yı kadrosuna katmak isteyen Bayern, yıldız oyuncu için 11 milyon euroluk bir teklif götüreceği işddia ediliyor.



Arda'yı kadrosuna katmak isteyen bir diğer Avrupa devi ise Juventus. Siyah-beyazlıların yanı sıra Genoa, Manchester City, Arsenal ve Tottenham da yıldız oyuncuyla yakından ilgileniyor.



Ancak Arda daha önce yaptığı açıklamada Galatasaray'dan ayrılmaya niyetinin olmadığın belirtmişti. Adnan Polat da gelecek yıl 10 nuramalı formanın Arda'da olacağını belirtmişti.



Arda daha önceki transfer söylentileriyle ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı: "İstanbul'da doğdum ve her zaman Galatasaray'ı detekledim. Genç takımdan yükselerek Galatasaray'ın ilk takımına yükseldim. Manisaspor'da geçirdiğim kiralık dönem dışında başka bir rengi sırtıma geçirmedim. Hayalim burada kariyerimi sonlandırmak ve kaptanlık pazıbandını elde etmek. Buradan ancak kulübüme yüksek bir teklif yapılırsa ayrılırım."

