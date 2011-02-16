-ARDA BU KEZ GRİPTEN YOK İSTANBUL (A.A) - 16.02.2011 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de hafta sonunda Bucaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Gheorghe Hagi yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılı futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından, 5'e 2 top kapma çalışması yaptığı bildirildi. Futbolcuların idmanın son bölümde taktik çalışma ve çift kale maç yaptıkları kaydedildi. 1,5 saat sürdüğü belirtilen antrenmana, sakat ve tedavisi devam eden oyuncular dışında tüm futbolcuların katıldığı kaydedildi. Kewell'ın salonda çalıştığı, Sabri ile Hakan'nın tedavilerine devam edildiği belirtilirken, Pino'nun kondisyoner Fatih Yıldız eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü, gribal enfeksiyon geçiren Arda'nın tedavisine başlandığı bildirildi. Galatasaray, Bucaspor maçının hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.