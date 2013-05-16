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Kültür-Sanat

'Arda Boyları' balesi Bolu’da sahneleniyor

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından, 17 Mayıs 2013 Cuma günü ‘Arda Boyları’ adlı bale gösterisi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bordo Salon’da saat 20.00’da sahnelenecek

16 Mayıs 2013 17:16

Bolu Belediyesi Anneler Günü’ne özel program çerçevesinde Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sergilenen ‘Arda Boyları’ adlı bale gösterisi gerçekleştirilecek.

Kültür etkinlikleri kapsamında önceki yıllarda Mikis Theodorakis’in “Zorba” ile Anadolu kültürünü ve ezgilerini temel alan “Seslerle Anadolu” seyirciyle buluşturan Bolu Belediyesi bu yıl da ‘Arda Boyları’ adlı bale gösterisini ücretsiz düzenliyor.

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından, 17 Mayıs 2013 Cuma günü ‘Arda Boyları’ adlı bale gösterisi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bordo Salon’da saat 20.00’da sahnelenecek. Bütün vatandaşların davetli olduğu gösteri için, Bolu Belediyesi tarafından, Valilik önü, Kalıcı Konutlar Kiler önü ve Atatürk Orman Parkı önünden saat 19.00’da araç kaldırılacak.

Müzikleri İsmail Sezen ve Arda Erdem’e, librettosu Ayşegül Çelik’e ait olan eserin, koreografisi ve rejisi ise Özgür Adam İnanç’a ait. Kostüm tasarımlarını Gazal Erten’in, dekor tasarımlarını Talat Ayhan’ın yaptığı eserin ışık tasarımlarını ise Fuat Gök yapıyor.

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