Arda, Beşiktaş maçında yok

T24 - UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi olan İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen Arda Turan, "Sakatlığım nedeniyle büyük ihtimal maçta yokum" dedi.

Sakatlıktan çıkamayan ve takımdan ayrı çalışmaya devam eden Arda, bugünkü idman sonrasında AA'ya verdiği özel demeçte, Perşembe günü sakatlığından dolayı büyük olasılıkla Beşiktaş'a karşı forma giyemeyeceğini söyledi.

Pazar günkü Granada maçına hazır olabileceğini ya da Beşiktaş ile İnönü Stadı'nda yapacakları rövanş maçında takıma katılabileceğini ifade eden Arda Turan, “Dikkat etmek lazım. Çünkü kasığımda zorlanma var. Eğer fazla yüklenirsek daha ağır bir şeye neden olabilir. Tam iyileşmeden oynamamak lazım” açıklamasında bulundu.

Arda, çok yüksek tempoda maçlar oynamaktan dolayı sakatlıklar yaşadığını ama sıkıntı yaratmayan, bir futbolcu için normal sayılabilecek sakatlıklar geçirdiğini ifade etti.

“Beşiktaş'ı hafife alırsak kendimizi zor bir yerde buluruz” diyen Arda, “Çünkü Beşiktaş çok iyi oyunculardan kurulu. Hele ilk maçta burada iyi bir avantaj sağlayamazsak İnönü'de işimiz zor” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile karşılaşacak olmalarından dolayı “çok heyecanlı” olduğunu vurgulayan Arda, “Öncelikle bir Türk takımı ile Avrupa'da karşılaşmak benim için çok onur verici. Beşiktaş çok büyük bir camia. İlk maç burada çok keyifli geçecektir. İnönü'deki maç daha da güzel olacaktır. Ben Atletico'daki arkadaşlarımı da söylüyorum, İnönü Stadı her futbolcunun görmesi, oynaması gereken bir atmosfer. Benim için bir Türk olarak arkadaşlarımın orayı görmesi gurur verici olacak. Tabi ki turu geçmeyi çok istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız ama futbolseverleri çok iyi iki maç bekliyor” diye konuştu.

Arda, “Atletico Madrid formasıyla inönü Stadı'na çıktığında neler hissedeceksin?” sorusuna ise, “Tabi ki benim için çok hoş bir duygu olacak. Çünkü Atletico Madrid forması ile Türkiye'de bir sahaya çıkmak çok gurur verici. Ülkem için de önemlidir diye düşünüyorum. Keyifli, heyecan verici. Futbolun bu güzelliklerini, keyfini görmek lazım. Bu yanlarını gördükçe insan daha çok futbola bağlanıyor” cevabını verdi.

Arda, rövanş maçında Beşiktaş'a gol atması durumunda ise olacakları şu şekilde anlattı:

“Gol atarsam tabi ki sevineceğim ama abartılı bir sevinç gösterisi yapmam. Takım arkadaşlarımla paylaşırım. Çünkü sonuçta Beşiktaş bir Türk takımı. Bize çıkmasalardı, Beşiktaş'ın çok başarılı olmasını istiyordum. Kazanmak tabi ki beni heyecanlandırır ama abartıya gerek yok.”

Bu arada teknik direktör Diego Simeone ile Atletico Madrid'de önemli değişiklikler olduğu görüşüne katılan Arda, “Simeone ile çok mutluyuz, çok keyifli çalışıyoruz. Çok heyecan verici, mücadele gücümüz arttı” dedi.

Atletico Madrid kulübünde hiç kimse ile sorununun olmadığını vurgulayan Arda Turan, Türk ve İspanyol basınında çıkan bazı iddilara şaşırdığını kaydetti. Türk futbolcu, “Türkiye'ye giderken bu haberler nasıl dönüyor bilmiyorum. Türk basınını çok fazla takip edemiyorum. Burada nasıl mutlu olduğumuzu, atmosferimizi siz de görüyorsunuz. Benim burada çok mutlu olduğum ve herkes ile mutlu olduğum ortada. Zaten bir sorun olursa bunu ilk kendim söylerim” şeklinde konuştu.

Öte yandan Arda, Beşiktaş maçı için Madrid'e gelen Türk taraftarların bir çoğunun aynı zamanda onu da görmek için geldiklerinin ifade edilmesi üzerine ise “Sağolsunlar. Başımın üzerinde yerleri var ama ben onlara kendimi izlettirmek için belki İnönü'ye gelirim. İnşallah iyi bir karşılaşma olur, keyfini çıkarmak lazım. Çok iyi bir atmosfer olacak” dedi.