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Spor

Arda Turan: Yükselenim Beşiktaş; bu yıl şampiyon olmasını istiyorum

"Bayrampaşa'da Barcelona vardı da biz mi oynamadık!"

15 Mart 2016 13:11

Barcelona'lı futbolcu Arda Turan, Galatasaray'da oynadığı dönem Aziz Yıldırım'ın kendisine 7 milyon Euro teklif ettiğini söyledi. "Galatasaray'dan 1.2 milyon Euro alıyordum; ama Fenerbahçe’ye gitseydim tüm saygınlığımı kaybetmiş olurdum" ifadelerini kullanan Turan,  "Beşiktaş’a sempati hep duyarım. Belli olmaz. Yükselenim Beşiktaş” dedi. Turan, bu yıl Beşiktaş’ın şampiyon olmasını istediğini söyledi.

Cumhuriyet'ten Pelin Ünker'in haberine göre; Galatasaray’dan gönderilen Hamza Hamzaoğlu’nu hatırlatan Turan, “Üç kupa alan dördüncü yıldızı takan hocayı gönderdiler, kimseden tek ses çıkmadı. Bir sene başarısız olsun Hamza Hamzaoğlu ne olur ki? Skor, şampiyonluk önemli de Galatasaray kültür takımı olsa, her sene alt yapıdan beş futbolcu olsa birazcık daha az şampiyon olsa sonrası zaten gelir” dedi. Türkiye'de federasyon başkanlığı yapmak istediğini söyleyen Arda Turan, "Altyapılarda İngilizce zorunlu olmalı. Davranış bilimi öğretilmeli. Gençler benim gibi sıkıntı çekmesin. Bana yardım eden yoktu. Bayrampaşa’da Barcelona vardı da oynamadık mı!" diye konuştu.

 

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