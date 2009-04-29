'Arda Avrupa'yı düşünüyor'



Galatasaray ve milli takımın yıldız futbolcusu Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, genç futbolcunun Avrupa'ya gitme hedefinin bulunduğunu, ancak öncelikle Galatasaray'ın bu oyuncunun yurt dışına transferini istemesi gerektiğini söyledi.





Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgilendiği Galatasaray'ın genç yıldız Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, ''Arda'nın Avrupa'da oynama hedefi tabii ki var, ama bunun için Galatasaray'ın izin vermesi gerekir'' dedi.



Arda'yı isteyen kulüplerin kimler olduğunu kendisinin bilmediğini söyleyen Bulut, bu sorunun muhatabının Galatasaray olduğunu belirterek, ''Arda'nın Galatasaray ile daha dört yıl sözleşmesi var. Eğer Galatasaray, Arda'yı satmayı düşünürse menajeri olarak devreye girerim. Oyuncuyu isteyen takımlarla görüşüp, işi sonuçlandırmaya çalışırız'' diye konuştu.



Ahmet Bulut, sezon sonunda Arda'nın Galatasaray'da kalıp kalmayacağına ilişkin bilgi de vererek, ''Bizim bildiğimiz, Galatasaray Arda'yı sezon sonunda bırakmayacak. Hatta Adnan Polat bu konuda 'yeni sezonda takımı Arda'nın etrafında kuracağız' dedi. Futbolun içinde doğal olan bir durum var, o da birçok takım Arda'yı izliyor, ama bütün takımlar Arda'yı almak isteyecektir diye bir durumda söz konu değil'' dedi.



''Arda Avrupa'da oynamak istiyor'' diyen Ahmet Bulut, bunun için Galatasaray'dan onay çıkması gerektiğini söyledi. Bulut, ''Arda, Avrupa'da iyi bir takımda futbol oynamak istiyor. Bunu sadece Arda'nın ve benim istemem yetmiyor. Galatasaray ne zaman uygun görürse o zaman Arda'nın Avrupa'ya transferini gerçekleştireceğiz. Futbolda ne olacağını bilemeyiz. Galatasaray'a iyi bir teklif gelir ve transferine izin verebilir. Bunları kesinleştirmek için önce Galatasaray'ın bu transfere onay vermesi gerekir'' şeklinde konuştu.



Arda'nın son dönemde yaşadıklarına da değinen Bulut, ''Arda'nın yaptıkları doğru değil. Kendisi de bunları savunmuyor. Arda bunları yaptı diye, bu yaştaki bir futbolcuyu kötü adam yerine koymak doğru değil. İki ay önce bu futbolcu el üstünde tutulurken şimdi yerin dibine sokulmaya çalışılıyor, bunu anlamıyorum. Başka hangi futbolcunun Avrupa'nın büyük takımlarına transferi konuşuluyor? Arda'ya sahip çıkmak gerekiyor'' diyerek sözlerini tamamladı.