Arda Avrupa'da 1., dünyada 2. oldu!

Arda Turan, IFFHS’nin 6 kıta ve 68 ülkeden toplam 115 futbolcuyu kapsayan anketinde Avrupa’da zirveye çıktı, dünyada 2. sırayı aldı.



Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği yıldızların başında gelen Galatasaray kaptanı Arda Turan, 2009 yılının en popüler futbolcuları anketinde Avrupa’da birinci olurken, dünya sıralamasında ikinciliği elde etti.



Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu’nun (IFFHS) bu yıl 4. kez düzenlediği “Dünyada 2009’un En Popüler Aktif Futbolcuları” anketinde Türkiye’den de 3 futbolcu yer aldı. IFFHS’nin internet sitesinde düzenlenen, 6 kıta ve 68 ülkeden toplam 115 futbolcunun bulunduğu ankette Arda, Avrupa’nın zirvesine çıkarken, Bursasporlu Sercan ile Galatasaray’ın Avustralyalı yıldızı Harry Kewell da üst sıralarda yer buldu.





Kewell kıtasında ilk sırada



Dünya genelinde Real CD Espana takımında forma giyen Honduraslı Carlos Alberto Pavon 195 bin 182 oyla ilk sırayı aldı. Arda 91 bin 887 oyla ikinci, Mısırlı Mohamed Aboutreika da 84 bin 470 oyla üçüncü oldu. Arda, Avrupa’da rakiplerine açık fark atarken, Kewell, Okyanusya kıtasında 9 bin 400 oyla ilk sırayı elde etmeyi başardı.



