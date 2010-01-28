T24 LogoT24 Logo
Spor

Arda Avrupa'da 1., dünyada 2. oldu!

Arda Turan, IFFHS’nin 6 kıta ve 68 ülkeden toplam 115 futbolcuyu kapsayan anketinde Avrupa’da zirveye çıktı, dünyada 2. sırayı aldı.

28 Ocak 2010 02:00

Arda Turan, IFFHS’nin 6 kıta ve 68 ülkeden toplam 115 futbolcuyu kapsayan anketinde Avrupa’da zirveye çıktı, dünyada 2. sırayı aldı.

Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği yıldızların başında gelen Galatasaray kaptanı Arda Turan, 2009 yılının en popüler futbolcuları anketinde Avrupa’da birinci olurken, dünya sıralamasında ikinciliği elde etti.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu’nun (IFFHS) bu yıl 4. kez düzenlediği “Dünyada 2009’un En Popüler Aktif Futbolcuları” anketinde Türkiye’den de 3 futbolcu yer aldı. IFFHS’nin internet sitesinde düzenlenen, 6 kıta ve 68 ülkeden toplam 115 futbolcunun bulunduğu ankette Arda, Avrupa’nın zirvesine çıkarken, Bursasporlu Sercan ile Galatasaray’ın Avustralyalı yıldızı Harry Kewell da üst sıralarda yer buldu.


Kewell kıtasında ilk sırada

Dünya genelinde Real CD Espana takımında forma giyen Honduraslı Carlos Alberto Pavon 195 bin 182 oyla ilk sırayı aldı. Arda 91 bin 887 oyla ikinci, Mısırlı Mohamed Aboutreika da 84 bin 470 oyla üçüncü oldu. Arda, Avrupa’da rakiplerine açık fark atarken, Kewell, Okyanusya kıtasında 9 bin 400 oyla ilk sırayı elde etmeyi başardı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24