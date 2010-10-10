-ARDA AMELİYAT İÇİN ALMANYA'YA GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 10.10.2010 - Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Arda Turan, kasık bölgesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olmak için Almanya'ya gitti. Almanya'da yarın bir operasyon geçirecek olan ve Galatasaray Sağlık Ekibi Koordinatörü Burak Kunduracıoğlu ile birlikte bu ülkeye giden sarı-kırmızılı futbolcu, yolculuğu öncesi Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulunurken, ''Aldığımız karara inanarak operasyona gidiyoruz. Umarım benim için hayırlısı olur'' dedi. Hem Galatasaray, hem de (A) Milli Futbol Takımı sağlık heyetine teşekkür eden Arda, ''Her ne kadar çeşitli spekülasyonlar olsa da onlar ağrılarımın olduğu süreçte ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Profesyonellik ölçütleri dışına kesinlikle çıkmadık. Kendimi koruyarak, gerekli bütün tedavileri uyguladık. Teknik bilgiler hakkında konuşmak benim işim değil ama ben hem kulübün, hem de milli takımın sağlık ekiplerine bana olan davranışlarından ötürü teşekkür etmek istiyorum'' diye konuştu. Sarı-kırmızılı taraftarlara da seslenen Arda, ''Galatasaray'ı her zaman çok sevdiğimi, yüreğimin onlarla attığını bilsinler. Oynamadığım dönemlerde de, sahalara dönene kadar onlardan biri olarak hayatımı sürdüreceğim. Hayatımda ilk defa sağlık açısından bu kadar sıkıntılı bir dönem yaşıyorum. Ama bilsinler ki bu dönemlerin sebebi onlar için yaptığım fedakarlıklardır'' ifadelerini kullandı. -''ARDA'NIN 4-6 HAFTA İÇİNDE SAHALARA DÖNMESİNİ UMUYORUZ''- Galatasaray Sağlık Ekibi Koordinatörü Doç. Dr. Burak Kunduracıoğlu, Arda Turan'ın yeniden sahalara dönüşünün 4 ila 6 hafta arasında gerçekleşmesini beklediklerini aktardı. Arda'nın sakatlığı ve ameliyat sonrası sürece değinen Kunduracıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Arda'nın 3 hafta önce Belçika maçı sonrası başlayan kasık ağrıları olmuştu. Hem ayak bileğine gelen darbe, hem de kasık ağrılarının şiddetlenmesi nedeniyle tedaviye almıştık. Bundan 3 hafta önce yönetime verdiğimiz açıklamada, Arda'nın kasık fıtığı olduğu ve bununla birlikte gelişen, futbolcularda çok sık rastlanan, tolere edilebilir bir (Ostetis pubis) olayı olduğunu söylemiştik. Bunun konservatif tedavisini yaptık. Eğer götürebilseydik, devre arasına kadar bu şekilde devam etmek istiyorduk. Fakat milli maçların temposunun yoğunluğu ve tam iyileşmemesi, randıman vermemesiyle tedavi şeklini Almanların bu konuda gerçekten otorite kabul edilen, dünyadaki bir numaralı isim olan Dr. Ulrike Muschaweck'le konuştuk. Kendisi burada bir kongredeydi. Beni de kırmadı, geldi. Arda'yı tesislerde görerek bizimle aynı teşhisi koydu ve tedavi yoluna gitmemizi önerdi. Tahmin ediyorum ki çarşamba günü geri döneceğiz ve sonra rehabilitasyon süreci başlayacak. Arda'nın 4-6 hafta içinde de sahalara dönmesini umuyoruz.''