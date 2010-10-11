-ARDA ALMANYA'DA AMELİYAT OLDU KÖLN (A.A) - 11.10.2010 - (A) Milli Futbol Takımı'nın Almanya kampında kasığındaki şikayet nedeniyle kadrodan çıkartılan Galatarasay kaptanı Arda Turan'ın ameliyat olduğu bildirildi. Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, A.A muhabirine yaptığı açıklamada, futbolcunun Almanya'nın Münih kentindeki Hernien Zentrumda 1.5 saat süren bir ameliyat geçirdiğini ve sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ifade etti. Bulut, Arda Turan'ın muhtemelen çarşamba günü Türkiye'ye döneceğini belirtti.