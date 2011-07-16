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Spor

ARDA 2 GÜN İSTİRAHAT EDECEK İSTANBUL (A.A)

16 Temmuz 2011 01:26

-ARDA 2 GÜN İSTİRAHAT EDECEK İSTANBUL (A.A) - 15.07.2011 - Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını iki günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların koşu ve egzersizlerin ardından teknik ve kondisyona dayalı bir çalışma yaptıkları bildirildi. Sarı-kırmızılı takımda, kaptan Arda Turan'ın geçtiğimiz sezondan beri devam eden bel ve kasık problemleri nedeniyle yapılan muayene ve radyolojik incelemeleri sonucunda, mevcut ağrılarının disk patolojisine bağlı olduğuna karar verildiği, yıldız futbolcuya bugün genel anestezi altında disk içine ve çevresine tedavi amaçlı enjeksiyon yapıldığı belirtildi.  İki gün istirahat edecek olan Arda Turan'ın, bu sürenin ardından yapılacak kontrolden sonra fiziksel çalışmalara başlayabileceği ifade edildi. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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