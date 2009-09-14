ARD: İstanbul gözü gerçeklere kapalı büyüdü

Almanya'nın devlet kanalı ARD, İstanbul'daki sel felaketini ve nedenlerini geniş olarak ekrana getirdi. Programda, sorumsuz kentsel gelişme sonucu İstanbul'daki selin yaklaşık 1 milyar euro tutarında zararı olduğu, yağmurlu havaların kent için 'felaket' ile eşanlamlı hale geldiği kaydedildi.

"Weltspiegel" (Dünya aynası) isimli programda, İstanbul'un yüzyıllardan bu yana su ile iç içe yaşadığı, ancak geçen hafta ciddi uyarılara rağmen sel felaketinden kurtulamadığı vurgulandı.

Programda 'nehir' olarak belirtilen Ayamama Deresi'nin yatağında çok sayıda binanın yapılmasının felaketi getiren nedenlerin başında yer aldığı belirtilirken, "İstanbul, 1980'lerden itibaren büyük ekonomik gelişme sağladı. 1 milyonu aşkın kişi bu kente göç etti. Doğadaki dengeler göz ardı edilerek dev yapılar inşa edildi" denildi.

Selzedeler anlattı...

Selden etkilenenlerden biri olan Tuncay Aslantepe, 7 yıl önce Doğu Anadolu'dan bölgeye taşındığı ve bir restoranda kebapçılık yaptığını anlattı. Aslantepe, "Artık açık havada yaşamak zorundayız. Başımızı sokacağımız bir çatı kalmadı. Biri bana ne yapacağımı söylemeli. Çaresizlik içerisindeyiz" dedi.

Selin görüldüğü bölgede çok sayıda ailenin Ayamama Deresi yatağında ev yaptığını, fabrika kurduğunu, buralarda binlerce kişinin çalıştığı belirtilirken, İstanbul'un gerçeklere gözü kapalı büyüdüğü savunuldu.

Ayamama Deresi yakınlarında evi bulunan Aykut Bulsun'un da sel mağdurlarından biri olduğu belirtilirken, evinin önüne tuğlalardan duvar örerek olası yeni tehlikeden 'korumaya' çalıştığı ekrana getirildi. Bulsun, "Belediyeden bir hizmet alamıyoruz. Kendimiz önlem almak durumundayız. Buradan nereye gidelim?" diye konuştu.

Erdoğan'ın başkanlık dönemi...

İstanbul'un bu bölgesinde emlak spekülatörleri ortaya çıktığı, araziyi şirketlere sattıkları, yerel yöneticilerin daha sonra buralara yol, elektrik ve kanalizasyon şebekelerini oy hesabıyla onayladığı, basit malzemelerle hızla yapılaşmaya gidildiğini öne süren ARD, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun süre İstanbul'da belediye başkanlığı yaptığını hatırlattı.

Başbakan Erdoğan'ın "Dere intikam aldı. Şimdi bunun bedelini ödüyoruz" dediği aktarılırken, şehir planlayıcısı Erkan Demirdizen, "Sel görülen bölgede 25 yıldır kaçak inşaatlara izin verildi. Otoyol yapıldı. Dere kenarı beton binalarla dolduruldu. Sonuç ortada" diye konuştu.

Sorumsuz kentsel gelişmenin görüldüğü İstanbul'daki selin yaklaşık 1 milyar euro tutarında zararı olduğu, yağmurlu havaların kent için 'felaket' anlamı ile eş hale geldiği kaydedildi.