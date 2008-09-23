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Spor

Archer'ı taraftar ateşledi

G.Birliği maçında gördüğü sevgi gösterisini asla unutmayacağını dile getiren Güiza, "Gollerim devam edecek." dedi

23 Eylül 2008 03:00

G.Birliği maçında gördüğü sevgi gösterisini asla unutmayacağını dile getiren İspanyol yıldız, "Gollerim devam edecek. Takım olarak çıkışa geçeceğiz" mesajını gönderdi.

Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızı Daniel Güiza taraftarların kendisine gösterdiği sevgi gösterisini anlata anlata bitiremiyor. Sezona kötü bir başlangıç yapan ve ligdeki ilk üç haftayı gol atamadan kapayan yıldız futbolcu, G.Birliği maçında yaşadığı atmosferi hayatı boyunca unutmayacağını söyledi. İspanya’nın Mallorca takımında geçtiğimiz yıl gol kralı olan, milli takımda da forma giyen Güiza, "Ülkemde bile bu kadar sevgi görmedim. Sanki kalplerinin içine aldılar beni. Real Madrid’de bile böyle ateşli ve etkin taraftar yok" yorumunu yaptı.

Porto deplasmanında şeytanın bacağını kıran Güiza, ligde de siftah yaptığını ve bunun devam edeceğini dile getirerek, "Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Lige kötü başladık. Ama kalitemiz ile şampiyonluğun en büyük favorisiyiz. Artık çıkışa geçtik. Sivasspor maçından da 3 puanla döneceğiz" diye konuştu.

Doğru tercih yaptım

Türkiye’de futbola büyük ilgi olduğunu anlatan Güiza konuşmasını şöyle sürdürdü: "Buraya gelmeden önce kafam çok karışıktı. Birkaç kulüpten teklif almıştım. Ancak Aragones’in bulunduğu takımı tercih ettim. Hazırlık kampında başlayan arkadaşlık ortamı beni çok mutlu etmişti. En zor günlerimde tüm takımın desteğini gördüm. Başta kaptan Alex olmak üzere, Roberto Carlos, Semih Şentürk ve diğerleri hep yanımda oldular. Bu şartlar altında kendimi iyi hissettiğim için yüksek motivasyon ortamı buluyorum. Türkiye’yi tercih ettiğim için doğru karar verdiğimi düşünüyorum. Taraftarımızın bana gösterdiği sabrı ve hoşgörüyü diğer arkadaşlarıma da göstermesini bekliyorum."

Şampiyonlar Ligi’ne sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı başlayan takımın Porto karşısında kötü oynadığını itiraf eden Güiza, "İçerde üst üste oynayacağımız iki maçı kazanarak grupta iddialı olduğumuzu göstereceğiz. Son 8 maçtır Kadıköy’den kimse puan çıkartamadı. Yine aynısı olacak. Bu taraftar ile hedeflediğimiz noktaya ulaşacağız" dedi.

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