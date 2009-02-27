Arçelik Grundig ile birleşiyor

Küresel kriz karşısında yeniden yapılanma kararı alan Arçelik, sahibi olduğu Koç Finansal Hizmetler hisselerini gruba satacak, sermaye artıracak ve ardından Grundig Elektronik'i devralarak birleşecek.



Koç Holding'in dayanıklı tüketim sektöründe iştiraki Arçelik, yeniden yapılanma çalışması kapsamında iştiraki Grundig ile devralma yoluyla birleşerek sermayesini artırma ve elindeki Koç Finansal Hizmetler (KFS) hisselerinin bir kısmını Koç Grubu şirketlerine 250 milyon liraya satma kararı aldığını açıkladı.



Arçelik'ten yapılan yazılı açıklamada "Bu karar ile verimlilik sağlamayı hedefleyen Arçelik, bir yandan sektördeki rekabet gücünün artırmayı, diğer yandan faaliyet giderleri ile ilgili yeni tasarruflar elde ederek kârlılığa ilave katkı sağlamayı planlamaktadır" denildi.



Açıklamada "Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu, birleşme kararına ek olarak, şirketin özkaynak yapısını daha da güçlendirerek, pazarda oluşacak yeni fırsatlara daha hazır bir finansal yapı ortaya çıkaracak iki karar daha aldı" denildi.



Grundig'in halen yüzde 83 hissesini elinde bulunduran Arçelik ayrıca, Koç Holding ile İtalyan Unicredit ortaklığında olan KFS hisselerinin bir kısmının Koç Holding'e ve Temel Ticaret'e toplam 250 milyon lira bedelle satılmasının yanı sıra ödenmiş sermayesini 399.96 milyon liradan yüzde 62.5 oranında bedelli olarak artırarak 649.935 milyon liraya çıkaracağını da açıkladı.



Arçelik açıklamasında "Böylece bu iki işlemle, bir taraftan şirkete toplam 500 milyon lira kaynak sağlanırken, diğer taraftan KFS hisseleri satışından vergi öncesi yaklaşık 72 milyon lira kâr elde edilecektir" denildi.

