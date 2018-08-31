Arçelik CEO'su: Maliyet artışını tüketiciye yansıtmak zorundayız

Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, "Yüksek kur kaynaklı tüm ekosistemde bir sıkıntı yaratılmış durumda. Bu yıl pazar yüzde 5 daralacaktır. Kur ve maliyet artışını tüketiciye yansıtmak mecburiyetindeyiz ama direnebildiğimiz kadar direneceğiz" dedi.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından IFA bugün Berlin'de kapılarını açıyor. Türkiye'den Arçelik'in markaları Beko, Grundig ve Vestel IFA'ya çıkarma yaptı.

Burada bir konuşma yapan Bulgurlu, özellikle hammadde fiyatlarını etkileyen dolar kuru ile piyasada fiyat artışlarının kaçınılmaz hale geldiğine dikkat çekerken, "Mecburen biz de artan maliyetleri kademe kademe olmasa da tüketiciye yansıtmak mecburiyetindeyiz. Tüketim düşüşü de bundan kaynaklanacak" diye konuştu.

Kurun ihracat anlamında avantaj sağladığını ifade eden Hakan Bulgurlu, "Ancak sanayimizde ithalat olduğu için herkesin beklediği kadar avantaj sağlamıyor. Zaten Arçelik'in iş hacminin yüzde 65'ten fazlası uluslararası işlerden geliyor. Asya'da birçok yeni işimiz var. Filipinler ve Endonezya'da yeni şirketlerimiz var" değerlendirmesini yaptı.