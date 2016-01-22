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Spor

Arbeloa Beşiktaş'a mı geliyor?

Real Madrid altyapısında yetişen ve 2009 yılından beri Los Galacticos’ta oynayan yıldız futbolcu Madrid formasıyla 129 maça çıktı

22 Ocak 2016 22:03

Ocak transferine hızlı giren Beşiktaş'ın Real Madrid'in savunmacısı Alvaro Arbeloa'ya teklif götürdüğü iddia edildi.

İspanyol El Mundo Deportivo’nun haberine göre Beşiktaş 33 yaşındaki yıldız için teklifini yaptı. Real Madrid’de forma şansı bulamayan İspanyol yıldızın yeni bir macera aradığı dile getirildi.

Bu sezon oynadığı 6 maçta 337 dakika sahada kalan deneyimli futbolcunun sezon sonunda Real Madrid ile olan sözleşmesi bitiyor.

Real Madrid altyapısında yetişen ve 2009 yılından beri Los Galacticos’ta oynayan yıldız futbolcu Madrid formasıyla 129 maça çıktı. Arbeloa 56 kez İspanya Milli Takım forması giydi.

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