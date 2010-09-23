-ARBEDEYLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST İSTANBUL (A.A) - 22.09.2010 - Beyoğlu'ndaki bir sanat galerisinde düzenlenen resim sergisinin kokteylinde davetlilerle mahalle sakinleri arasında çıkan arbedeye ilişkin gözaltına alınan 7 kişi, savcılıktan serbest kaldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Beyoğlu Adliyesine sevk edilen R.Ç, O.K, F.İ, M.C.E, A.K, E.S. ve E.G, Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandı. Bu kişiler, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Bu arada, olayda mağdur olduklarını belirten ve adliyeye gelen kişilerin, bu 7 kişiyi teşhis edemedikleri öğrenildi.