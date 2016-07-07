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Arazi tartışmasında kan döküldü; 6 ölü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı 2 kardeşi, yengesi ve 2 yeğenini öldürüp intihar etti

07 Temmuz 2016 01:06

Ordu'nun Altınordu ilçesinde miras kavgası katliama dönüştü. yaşayan M.B., miras tartışması nedeniyle kavga ettiği ağabeyini, yengesini ve yeğenlerini vurarak öldürdü, ardından da intihar etti.

Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Yaraşlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre ağabeyi M.B., daha önceden aralarında miras paylaşımı nedeniyle husumet bulunan ağabeyi M.B.’nin evine bayramlaşmaya gitti. Burada bir kez daha miras paylaşımı nedeniyle iki kardeş arasında tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre; yaşanan arbedenin zardından M.B. ziyaretine gittiği ağabeyinin evinde av tüfeği ile dehşet saçtı. M.B.’nin silahından çıkan saçmaların isabet ettiği ağabeyi M.B. ile yengesi ve 3 yeğeni yaşamını yitirdi.

Ağabeyinin evinde katliam yapan M.B. daha sonra aynı silahla kendisini vurarak intihar etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırrken jandarma ekipleri yeni bir olay yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

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