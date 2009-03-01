'Arayanlar yüzde 90 azaldı'

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Karadayı: Komik gelecek belki ama beni arayan eş dostun sayısı da yüzde 90 azaldı



2008’in ilk aylarından bu yana kritik zamanlamalarla internete yüklenen ses kayıtlarından en fazla etkilenen isim, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı oldu. 29 Ocak’tan bu yana, çeşitli internet sitelerine, Karadayı’ya ait olduğu öne sürülen toplam dört ses kaydı yüklendi.



Bunlardan sonuncusunda, Karadayı olduğu iddia edilen kişinin başta 28 Şubat süreci olmak üzere, askeri müdahale dönemlerine ilişkin sözleri yer aldı. Türk Ceza Kanunu’na göre suç oluşturmasına rağmen, savcılıkların “şikâyet yok” diyerek şu ana kadar kayıtsız kaldıkları ses kayıtlarını kritik zamanlamalarla internet sitelerine yükleyen çevrelerin, son dönemde odaklandıkları isim Karadayı oldu.



İlk kayıt 29 Ocak’ta



Karadayı’ya ait olduğu öne sürülen ilk ses kaydı, internet sitelerine 29 Ocak’ta yansıdı. Ses kaydında, Karadayı olduğu öne sürülen kişinin cumhurbaşkanlığı seçimi ve 367 krizine yönelik yorumları yer aldı.



İnternet sitelerinde 12 Şubat’ta yayınlanan ikinci ses kaydında, Karadayı olduğu öne sürülen kişinin, fikir alışverişinde bulunmak için bir araya gelen eski üst düzey kamu görevlilerinin “Encümen-i Daniş” adını verdikleri toplantılara ilişkin sözleri yer aldı. Bu, toplantılara katılan kişilerin Ergenekon yapılanmasıyla bağlantılı olduğu iddialarına yol açtı.



18 Şubat’ta internet sitelerine yansıyan üçüncü ses kaydında, Karadayı olduğu öne sürülen kişinin “Encümen-i Daniş” dışında “Dostlar Meclisi” adını verdikleri, ikinci bir toplantı grubu olduğuna yönelik sözleri yer aldı.



28 Şubat’a iki gün kala



26 Şubat Perşembe günü internet sitelerine yüklenen son ses kaydında, Karadayı olduğu öne sürülen kişinin 28 Şubat süreci başta olmak üzere askeri müdahale dönemlerine ilişkin görüşleri ile bu süreçlerde aktif rol oynadığına yönelik sözleri yer aldı.

Ses kaydının, 28 Şubat’ın yıldönümüne iki gün kala internete yüklenmesi dikkat çekti.



Karadayı: Montaj yapmışlar



Karadayı, son iki kayıt açığa çıkmadan önce ses kayıtları konusunda Milliyet’e yaptığı açıklamada, “Başka sesler var. Biri daha konuşuyor. Bence bazı yerleri montaj yapmışlar. Bu sözler bana ait değil. Bu sohbet toplantılarının birinde cumhurbaşkanlığı seçimleri konuşuluyordu. O günlerde herkes bu konuyu konuşuyordu. Ben tam aksine, askerin siyasete karışmaması gerektiğini her zaman savunuyordum” demişti.



‘Cepten arayanlar azaldı’



Karadayı, Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada, “İlk ses kaydı montaj. İkincisi de böyle anlaşılan. Birinci ses kaydını uzmana incelettim. Dinlemeden değil, cep telefonundan alındığını söyledi. ‘Telefonunuza gelen bir mesaj sayesinde aktif hale gelen virüs, cihazı alıcı pozisyona çevirmekte, kapalı olsa bile ortam dinlemesi yapabilmektir’ şeklinde bir mektup aldım.



Cep telefonuyla çok konuşmuyorum. Komik gelecek belki ama beni arayan eş dostun sayısı da yüzde 90 azaldı. İkinci kaseti de dinledim. Yüzde 90’ı yanlış” diye konuşmuştu.

