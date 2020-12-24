Araştırma: Covid-19'a karşı bağışıklık 8 ay sürebiliyor

Avustralyalı bilim insanları, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) geçiren hastaların virüse karşı ne kadar süre bağışıklık kazandığına dair bir araştırma başlattı. Araştırmanın sonuçlarına göre bir kez enfekte olmuş vücudun, virüse karşı 8 ay bağışıklı kalabileceği gözlemlendi.

Koronavirüs'e bir kez maruz kalan insanlar, vücutlarında antikor üretildikten sonra virüsten ne kadar korunabileceklerine dair merak içerisindeydi. Aynı durum onaylanmış Koronavirüs aşıları için de geçerli oldu. Aşıların etkisi önemli bir ölçüde kanıtlanmış olsa da aşı uygulanan insanların kazandığı bağışıklığın ne kadar süreceği bilinmiyordu.

Webtekno'nun haberine göre; Avustralya'da bulunan Monash Üniversitesi, Alfred Hastanesi ve Burnet Sağlık Enstitüsü, antikorların insan vücudunda yarattığı bağışıklığın ne kadar sürebildiğine dair bir araştırma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda insan vücudunun, antikorlar ve B hücreleri sayesinde 8 aya kadar bağışıklık gösterebildiği gözlemlendi.

B hücreleri, doğrudan başak proteinleriyle savaşıyor

Araştırmayı yapan bilim insanları, araştırmalarının tam olarak kesin sonuçlar sunamayabileceğini, incelemeleri sadece kısıtlı sayıdaki insanlar üzerinde denediklerini önceden belirtiyor. Monash Üniversitesi'nde görev yapan immünolog Menno Van Zelm; "Aşının yarattığı bağışıklığın ne kadar uzun süreceği, dünya üzerinde dolaşan bir kara buluttu. Yapmış olduğumuz araştırma, aşının uzun vadede koruma sağlayacağına dair büyük bir umut veriyor" açıklamalarında bulundu.

Araştırma için önce Covid-19 teşhisi konulan 25 gönüllü hastadan kan örnekleri toplandı. Bu kan örneklerinde hücrelerin Covid-19 ile ne kadar sürede etkileşime geçtiği ve antikorların ne kadar dayanabildiği gözlemlendi.

Araştırmanın diğer tarafında ise daha önce Covid-19 geçirmeyen bir grup insandan kan örnekleri alındı. Enfeksiyona maruz bırakılan kan örneklerinde, semptomlar görülmeye başlandıktan 20 gün sonra, antikorların etkisinin yitirildiği gözlemlendi. Bilim insanları, antikorlar gitse de B hücresi adı verilen lenfositlerin kalmaya devam ettiğini, bu hücrelerin de Covid-19'un sahip olduğu başak proteinlerini tanıyıp, onlarla savaştığını belirtiyor.

Araştırmacılar, B hücrelerinin etkisini daha iyi kanıtlayabilmek için, aylar önce Covid-19 geçmişine sahip bir kan örneğinin üzerine tekrar enfeksiyon enjekte etmeye başladı. Bu B hücrelerinin aylar sonra bile başak proteinlerini tanıdığı ve vücudu direk koruma altına aldığı gözlemlendi. Bilim insanları, geliştirilen aşıların özellikle bu başak proteini üzerinde yoğunlaşmak üzere geliştirildiğini, böylelikle aşıların en az 8 ay koruma getireceğini beklediklerini açıkladı.