"Araştırmaların milletin emrine verilmeden uluslararası dergilerde yayımlanması vatan hainliğidir"

Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatcı, 40-50 kadar akademisyenin para vererek başka kişileri dil sınavına soktuğunu söylediği sözlerini ‘düzelterek’ bu kişilerin isimlerini bilmediğini söyledi.

Tatcı, yardımcı doçentliğin kaldırılıp, doktor öğretim görevlisi modelinin getirilmesiyle ilgili Yeni Şafak gazetesine açıklamalarda bulunurken "Gazi Üniversitesi'nde bildiğim 40-50 akademisyen 4 bin dolar vererek dil sınavına başkasını soktu ve sınavı geçtiler" ifadelerini kullandı.

Bu ifadeler Yeni Şafak gazetesi dışında da haber olurken, Tatcı'dan yeni bir açıklama geldi. "Bendeniz böyle bir yola tenezzül etmediğim gibi kimlerle bu fırıldak çevrildi onu da bilmem" diyen Tatcı, gazetede yer alan ifadelerini yalanlayarak, aslında şöyle olması gerektiğini söyledi:

"'40-50 akademisyen kendilerinin yerine başkalarını sınava soktu' ibaresi son 15 senedir, yani FETÖ meselesinin gündeme geldiği zamana kadar, zaten bilinen ve ağızdan ağza dolaşan bir şaibenin ifadesidir ve '40-50 öğretim üyesinin (belki de daha fazla?) kendilerinin yerine başkalarını sınava sokarak doçent olduğu şaibesi dilden dile dolaşıp durmuştur' şeklinde olacaktır. Bunların kim olduğunu bendenizin bilmesi mümkün değildir. Zira gizli dönen dolapları bilmek imkansızdır."

Facebook'tan açıklama yapan Tatcı, tartışmaya sebep olan doçentlik-yardımcı doçentlik tartışmalarına ilişkin açıklamalarına da devam ederken şu beyanda bulundu:

"Özellikle fen ve teknik sahalarda yapılan ve buluş niteliği taşıyan araştırmalar devletimizin, milletimizin emrine verilmeden, patenti tescil edilmeden uluslararası şebekelerin çıkardığı dergilerde yayınlanmamalıdır. Bu bilgilerin yabancı güçlerin emrine verilmesi vatan hainliğidir."

25 yıldır yardımcı doçentlik yapan Tatcı, dil sınavını geçemediği için doçent olmadığını aktarmıştı.

"Gül, rektörün FETÖ'cü olduğunu biliyordu"

Tatcı, dil sınavı dolandırıcılığı için 4000 dolar ödendiği ifadesinin de yine üniversitede konuşulan bir konu olduğunu savundu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün üniversitedeki seçimi kazanmamış olmasına rağmen atadığı, darbe girişimi sonrası tutuklanan eski Gazi Üniversitesi Rektörü Süleyman Büyükberber'e de suçlamalar yönelten Tatcı, "O zaman onun FETÖ'cü olduğunu —onu rektör olarak atayanlardan başka- kimse bilmiyordu" diye yazdı.

Tatcı, Büyükberber'e 'başkalarının yerine sınava girme' konusunu ilettiğini ancak eski rektörün 'bu konuda bir şey yapamayacağını' söylediğini aktaran Tatcı, "Gel zaman git zaman kendisi de FETÖ'cü çıktı ve aynı uygulamalar devam etti gitti" ifadesini kullandı.