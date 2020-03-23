Araştırmalar tekrar gösterdi: Bağışıklık sisteminiz Koronavirüs'le savaşabilir

Avustralyalı bilim insanlarının gerçekleştirdiği son araştırma, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalarının vücutlarının virüsle savaşma ve enfeksiyonu yenme kapasitesini gözler önüne serdi.

Avustralya'daki Peter Doherty Enfeksiyon ve Bağışıklık Enstitüsü'nde yapılan bir araştırmada, kronik hastalığı olmayan 40'lı yaşlardaki bir kadın Koronavirüs hastasının 4 farklı zaman aralığında kan örneği alındı.

Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırma raporunda, 40'lı yaşlardaki hastanın bağışıklık sisteminin Koronavirüs'le nasıl mücadele ettiği belirtildi. Araştırmayı yapan doktorlardan Oanh Nguyen, yapılan araştırmanın Koronavirüs'le bağışıklık sistemi ilişkisini en geniş ortaya koyan rapor olduğunu söyledi.

Nguyen, "Hastanın hastaneye yatırılmasından üç gün sonra, vücudunda bağışıklık hücrelerinden oluşan büyük gruplar tespit ettik, bu tarz hücre toplanmaları influenza enfeksiyonlarında da görülür. Hastanın kısa süre içinde iyileşmeye başlayacağını öngördük ve bu yaşandı" dedi.

Araştırmacılar, bağışıklık sisteminin Koronavirüs'le savaşını çözdükten sonra incelemeler yaparak bazı hastaların ölüm nedenlerini de detaylı inceleyeceklerini söyledi.