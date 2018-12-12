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Söyleşi

Araştırmacı-yazar Seyit Küçükbezirci vefat etti

Küçükbezirci'nin Konya Araplar Mezarlığında toprağa verilecek

12 Aralık 2018 00:28

Araştırmacı-yazar ve halk bilimci Seyit Küçükbezirci yaşamını yitirdi. 

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Küçükbezirci'nin cenazesi, yarın Konya Araplar Ak Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazı sonrası Araplar Mezarlığında toprağa verilecek.

Seyit Küçükbezirci kimdir?

Konya'da 1942 yılında dünyaya gelen Küçükbezirci, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. 

Birçok gazete ve dergide yazarlık yapan, aynı zamanda halk bilimci olan Küçükbezirci, Konya Fikir, Sanat, Kültür Adamları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütüyordu.

Küçükbezirci, evli ve 4 çocuk babasıydı.

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