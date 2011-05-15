-ARAŞTIRMACI OLDULAR MAAŞLARI DÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 15.05.2011 - Türk Enerji-Sen tarafından hazırlanan rapora göre, özelleştirilen KİT'lerden başka kurumlara ''araştırmacı'' kadrosuyla atananlar ciddi bir gelir kaybıyla karşı karşıya kaldı. Alınan bilgiye göre, sendika, özelleştirilen kamu kuruşlarından başka kurumlara atananların yaşadığı sorunlara ilişkin bir rapor hazırladı. Rapora göre, KİT'lerde genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, şube müdürü ve benzeri görevlerde bulunan devlet memurları, çalıştığı kurumlarının özelleştirilmesi nedeniyle başka devlet dairelerine ''araştırmacı'' kadrosu verilerek atandı. Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yapılan bu atamalar çalışanların ekonomik durumlarında gerilemeye neden oldu. KİT'lerde memur ve veri hazırlama kontrol işletmeni gibi kadrolarda bulunan personel, özelleştirme sonrası başka kurumlara kendi kadrolarıyla atanırken genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, şube müdürü unvanlarda bulunanların araştırmacı olarak atanması mali ve özlük haklarında kayıplara yol açtı. Araştırmacı olarak atanan bir mühendis şube müdürünün maaşının 760 lira, idari şube müdürünün ise 631 lira düştüğüne maaşının düştüğüne dikkat çekilen raporda, daire başkanlarının aldığı maaşın yarısının, genel müdür yardımcılarının ise maaşlarının üçte birine çalışmak zorunda kaldıkları ifade edildi. Raporda, söz konusu atamaların emeklilikte de çalışanları mağdur ettiği, şube müdürlüğünden gelenlerin emekli olamadıkları, ikramiyeler açısından da kayıpları olduğu kaydedildi. Raporda, şube müdürüyken araştırmacı yapılan memurların daha önce sahip oldukları kadroya tekrar sahip olmak için yeniden sınava girmek zorunda olduğuna dikkat çekildi. Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Celal Karapınar, rapora ilişkin değerlendirmesinde, KİT'lerin özelleştirilmesi sonucunda çalışanlar mağdur edildiğini savundu. Genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, şube müdürü ve benzeri görevlerde bulunanların yıllarca emek vererek elde ettikleri kadrolarını kaybettiklerini ifade eden Karapınar, bu kişilerin araştırmacı olarak başka kurumlara gönderildiklerini anlattı. Karapınar, şöyle konuştu: ''Bu kişilerin maaşları düştü, ikramiyeleri azaldı, unvanlarını kaybettiler. Belli bir hayat standardında olan bu kişiler, maaşlarındaki anormal düşüşler nedeniyle geçimi sıkıntısı çeker hale geldi. Daha önceki unvanlarına göre, amiri oldukları kişilerin emrine verildiler. Psikolojik olarak da açıkça mağdur edildiler. Türk Enerji-Sen olarak bu haksızlığa son verilmesini ve bu kişilerin unvanlarının iade edilmesini istiyoruz. Bu haksızlık ancak böyle giderilebilir.''