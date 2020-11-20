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Politika

Araştırmacı İbrahim Uslu: Devlet Bahçeli, 2021'in ikinci yarısında erken seçim çağrısı yapacak

"2021'in ikinci yarısında bir erken seçim bekliyorum"

20 Kasım 2020 23:08

Bir dönem kamuoyu araştırma şirketi ANAR'ın genel müdürlüğünü yapan siyaset danışmanı İbrahim Uslu, "Ben 2021'in ikinci yarısında bir erken seçim bekliyorum. Bahçeli bir gün partisinin grup toplantısında erken seçim çağrısı yapacaktır" dedi.

Gazeteci Fatih Portakal'ın YouTube kanalında Bülent Arınç'ın son çıkışını ve Cumhur İttifakı'nda yaşanan krizi değerlendiren Uslu, yakın zamanda bir erken seçim beklediğini açıkladı.

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