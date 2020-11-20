Araştırmacı İbrahim Uslu: Devlet Bahçeli, 2021'in ikinci yarısında erken seçim çağrısı yapacak

Uslu'ya göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2021 sonbaharında erken seçim talebinde bulanabilir. Uslu, ayrıca MHP'nin Cumhur İttifakı'ndan çekilebileceğini de öne sürdü.

Uslu, AKP'nin 2014 yılındaki çizgisine dönmek istediğini ifade ederek, bu durumda MHP'nin ittifaktan kopacağını iddia etti. Fatih Portakal'ın, "Bahçeli bir sabah erken seçim isteyebilir mi?" sorusuna İbrahim Uslu, "Ben 2021'in ikinci yarısında bir erken seçim bekliyorum. Bahçeli bir gün partisinin grup toplantısında erken seçim çağrısı yapacaktır" yanıtını verdi.